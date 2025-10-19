Papa León XIV bendijo la imagen del Señor de los Milagros y a sus devotos en la Plaza de San Pedro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En un hecho histórico para la fe católica peruana, el papa León XIV bendijo este domingo a la sagrada imagen del Señor de los Milagros y a sus devotos, en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano.

El suceso tuvo lugar cuando el sumo pontífice, tras la oración del Ángelus, recorría la referida plaza a bordo del 'papa móvil'. Fue en esas circunstancias en que León XIV detuvo el vehículo exactamente frente a la venerada imagen, donde se encontraban los devotos con hábito morado y, con la mano derecha, hizo la señal de la bendición pontifical. Luego juntó las manos en señal de oración, con lo cual se retiró.

Algo anecdótico que ocurrió en esos segundos es que, al momento de llegar el sumo pontífice, sonaba "El Cóndor Pasa", pieza emblemática del cancionero popular peruano, ejecutada por los niños de la filarmónica de la Escuela de Arte Músical de París, Francia. Esto fue confirmado por Wilmer Oblitas, presidente de la hermandad del Señor de los Milagros en Roma.

Además, Oblitas expresó en RPP su emoción por la bendición de León XIV y dijo tener la esperanza de que el sumo pontífice llegue a la misa en honor al Cristo Morado que se realizará hoy en la Basílica de San Pedro, y que será impartida por el cardenal peruano Pedro Barreto.

Sergio Mora, periodista de RPP en el Vaticano, resaltó que el acto es doblemente histórico, dado que nunca antes se había impartido la bendición del vicario de Cristo frente a una imagen santa, siendo que, habitualmente, se realiza desde el balcón de la Plaza de San Pedro.

Peruanos en Roma acompañaron al Señor de los Milagros en Gran Procesión Internacional

Horas antes de la bendición de León XIV, los devotos del Señor de los Milagros realizaron en Roma la Gran Procesión Internacional del Cristo Moreno, la cual fue organizada por las hermandades de diversos países de Europa, Estados Unidos y Sudamérica.

La procesión inició su recorrido por la Via della Conciliazione hacia El Vaticano, hasta llegar a la Plaza San Pedro.

Durante el recorrido, devotas peruanas residentes en el extranjero del Cristo Moreno comentaron en RPP cómo han llegado desde diversas partes del mundo para participar de esta procesión.

“Soy peruana nací en Perú, pero vivo hace muchos años en Estados Unidos y hoy tengo la oportunidad de visitar y participar en esta procesión tan grande con la devoción al Señor de los Milagros, la cual cultivo a mis hijos y la cultivamos en casa, a pesar de vivir muchísimos años fuera de Perú”, dijo Carola Munive, quien actualmente vive en Florida, Estados Unidos.

“Vine en el 93 y fuimos acogidos por un movimiento donde nos encontrábamos todos los peruanos ahí e inició con nuestra amiga Noemí que ya no está acá que trajo una imagen del Señor de Los Milagros”, indicó Daysi Lomparte, quien es natural de Casma, en Áncash, pero vive en Roma desde 1993.

De este modo, la venerada imagen ingresó a la Plaza de San Pedro, donde fue bendecida por el Papa nacionalizado peruano. A las 2pm. (hora local), se realizará la Misa en honor al Señor de los Milagros en la Basílica de San Pedro, que será presidida por el cardenal Pedro Barreto, con la participación musical de la Escuela de Arte Musical de París.