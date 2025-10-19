Inició la tercera procesión Señor de los Milagros: recorrerá las calles de Lima y visitará los hospitales Dos de Mayo y Almenara [EN VIVO]

El recorrido del Señor de los Milagros también incluye a los jirones Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo, en el distrito de La Victoria.

Miles de fieles acompañan desde temprano la salida del Señor de los Milagros desde la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, en Barrios Altos, en el marco del tercer recorrido procesional por las calles de Lima.

La imagen del Cristo de Pachacamilla avanzó por el jirón Huánuco y continuará su trayecto hacia el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara, donde recibirá homenajes especiales.

El recorrido del Señor de los Milagros también incluye a los jirones Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo, en el distrito de La Victoria.

La organización prevé un homenaje en el Palacio de Justicia antes de culminar la jornada con el retorno y descanso en la iglesia de Las Nazarenas.

¿Cuándo volverá a salir el Señor de los Milagros?

Según el calendario oficial, la imagen del Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles de Lima el domingo 26 de octubre, cuando, por segunda vez en su historia, visite la provincia constitucional del Callao en el tradicional Nazareno Móvil, llevando su bendición a los fieles chalacos.

El trayecto iniciará en la avenida Tacna y continuará por las avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina, hasta llegar a la avenida Guardia Chalaca, donde se celebrará una Santa Misa.

El martes, 28 de octubre, la procesión partirá desde el Santuario de las Nazarenas y pasará por las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte, ingresando al Hospital Arzobispo Loayza para llevar su bendición a los enfermos. Posteriormente, seguirá por la avenida Venezuela, visitará la iglesia Nuestra Señora de los Desamparados y retornará al Santuario.

Finalmente, el sábado 1 de noviembre, el Cristo Moreno saldrá nuevamente en procesión por la avenida Tacna, jirones Callao y Chancay, y la avenida Emancipación, para culminar su recorrido ingresando al convento de las Nazarenas.