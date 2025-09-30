"Son todos asesinos": abuelo de dos de las tres jóvenes asesinadas en Argentina pide cadena perpetua para 'Pequeño J' y los responsables

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional capturó este martes en Pucusana (Lima) a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido con el alias de 'Pequeño J', investigado por el asesinato de tres mujeres en Buenos Aires, Argentina, cuando se transportaba oculto en un camión en Pucusana.

La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, en sus redes sociales. Ella agradeció la labor de los policías peruanos por esta intervención. Esta captura fue replicada luego por el Ministerio del Interior del Perú.

Al respecto, RPP logró conversar con el señor Antonio del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, dos de las tres jóvenes que fueron asesinadas en un triple feminicidio por el cual es involucrado Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', a quien se le acusa de planear este crimen.

"Los sucesos son como ustedes tienen a vista: las nenas salían a pasear, a divertirse, un viernes a la noche, no volvieron más. Después encontraron los cuerpos como los encontraron (...) había que dar con la gente, se dio con algunos y después fueron cayendo, cambiamos de Fiscalía, cambiaron la cúpula policial y ahí se pudo esclarecer un poquito el tema, llegaron a los resultados que tenemos ahora", apuntó.

En diálogo con RPP, el señor Del Castillo agradeció el respaldo de las personas que se sintieron impactadas con este caso y pidió que los detenidos enfrenten todo el peso de la ley. Al respecto, señaló que el Gobierno argentino ya estaría solicitando la extradición de los involucrados, para quienes espera que se les sancione con cadena perpetua por la muerte de las tres mujeres.

"Acá no transita, nadie, hasta que tengamos certeramente que son sumamente responsables, exactamente responsables estos delincuentes. No son delincuentes, son una basura, y estoy ofendiendo a la basura. No le puedo decir animal, porque si digo animal, ofendo a la humanidad", señaló.

"Ya está pedida la extradición, estamos esperando que en la brevedad lleguen acá, porque en un canal (de televisión) que estaban transmitiendo dijeron que realmente lo habían agarrado, la ministra del interior de acá del país pidió la extradición urgentemente", contó.

El abuelo de dos de las tres mujeres asesinadas contó que en el lugar se encuentran personas con carteles apoyando a las familias afectadas, quienes esperen poder tener certeza de la captura de los responsables, para quienes, reiteró, espera que se les dicte cadena perpetua.

"Acá es cadena perpetua, pero que se cumpla. La perpetua tiene que ser cumplida, desde el día que entran hasta su último día de vida, preso. Eso es lo que queremos, que nos salga ninguno, porque siempre hay que acusar al partícipe y al ejecutor, porque yo puedo haber estado en el lugar, ayudé, cavé, todo lo que quiera, pero son todos asesinos", señaló.

El triple crimen en Argentina

Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) así como una menor de 15 años fueron encontradas muertas el pasado 24 de setiembre. Los cuerpos estaban mutilados y hallados en la cámara séptica de una vivienda del barrio de Villa Vatteone. Ellas estaban como desaparecidas desde el 19 de este mes, la última vez que se les vio con vida fue cuando abordaban una camioneta blanca en la zona conocida como La Matanza.

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, reveló que el triple feminicidio fue transmitido en vivo en un canal cerrado de Instagram como un mensaje de advertencia para los miembros de una organización transnacional de narcotráfico.

Para la Policía de Argentina el principal sospechoso es Tony Janzen Valverde Victoriano (20), 'Pequeño J'. Según los investigadores, es una persona “extremadamente sanguinaria” y no conoce de límites a la hora “disciplinar” a su gente”.

La Policía capturó en Pucusana a 'Pequeño J'

"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a 'Pequeño J' en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse", escribió la autoridad argentina en su cuenta de X.

Bullrich, unas horas antes, había informado también de la captura de Matías Agustín Ozorio, de nacionalidad argentina y mano derecha del 'Pequeño J', en Lima. Este sujeto fue encontrado en Los Olivos deambulando por las calles.

El Ministerio del Interior publicó un mensaje en sus redes sociales ratificando la noticia brindada por Patricia Bullrich. Ambos sujetos estarán detenidos en la sede de la Dirandro mientras continúen las investigaciones.