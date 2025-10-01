Tras la caída de 'Pequeño J': ¿Qué pasará con el narco peruano acusado del asesinato de tres mujeres en Argentina?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

'Pequeño J' fue capturado en el distrito limeño de Pucusana | Fuente: Ministerio del Interior

La captura de Tony Jansen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, ha remecido las esferas del crimen organizado y la justicia en la región. Este joven de 20 años, acusado de ser el autor mediato de un triple asesinato en Buenos Aires, fue detenido el último martes 30 de septiembre tras un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de ambos países.

La operación, que incluyó a la Policía Nacional del Perú y la Policía Federal Argentina, se llevó a cabo en varios puntos estratégicos de Lima, incluyendo el distrito de Pucusana, donde se encontró a ‘Pequeño J’ escondido en un camión.

El coronel Percy Pizarro, jefe de la División de Inteligencia de la Dirección Antidrogas (Dirandro), destacó la importancia de la colaboración internacional en este caso, que comenzó tras la desaparición de tres jóvenes en Argentina el pasado 19 de septiembre del presente año.

"A partir de esta desaparición comenzamos las indagaciones y el intercambio de información con las autoridades argentinas", explicó Pizarro. Como resultado, se establecieron los movimientos de Matías Agustín Ozorio, un argentino de 28 años que se encontraba junto a Valverde para coordinar su huida.

'Pequeño J' fue capturado en el distrito limeño de Pucusana | Fuente: RPP

Ingreso a Perú, expulsión y extradición

Ozorio logró ingresar a Perú pasando por Bolivia y se encontraba en la capital, en el centro comercial Plaza Norte, donde se iba a reunir con ‘Pequeño J’. La Policía ya tenía alertas sobre su presencia y logró identificarlo gracias a su vestimenta.

Tras su detención, se están gestionando ahora las acciones de expulsión, debido a que no se registró su ingreso al país.

"En el caso de Ozorio, se ha determinado que no cumplió con las normas migratorias al entrar a Perú y será expulsado con un impedimento para reingresar durante 15 años", informó el coronel Pizarro. La expulsión está prevista para ser ejecutada en el transcurso de las próximas horas.

Por otro lado, ‘Pequeño J’ ha sido presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, donde se iniciarán los trámites de extradición a Argentina. Las autoridades argentinas también están interesadas en su entrega para que rinda cuentas por el asesinato de las tres mujeres, quienes supuestamente fueron asesinadas para sustraer una cantidad de droga, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Policía de Buenos Aires.

Conmoción en Argentina

La brutalidad del crimen ha conmocionado a Argentina y ha llevado a un fuerte despliegue mediático. Las tres víctimas, de entre 12 y 20 años, resaltan la gravedad del caso, que ya ha despertado alarmas sobre la operativa de bandas delictivas en toda la región.

Pizarro concluyó que esta operación no solo demuestra la eficacia de la Policía peruana en la lucha contra el narcotráfico, sino también la necesidad urgente de cooperar a nivel internacional para desmantelar redes criminales.