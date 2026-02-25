"La IA debe ser sencilla y fluida": Samsung explica la visión detrás del Galaxy S26 [Entrevista]

Galaxy S26 de Samsung. | Fuente: Samsung

- ¿Cuáles son los principales atributos que están presentes en la línea S26 y su principal innovación frente a la generación anterior?

Estamos lanzando toda la familia del Galaxy S26 y también los nuevos Buds, que son los Galaxy Buds 4. La familia del Galaxy S26 viene con mucha innovación, tanto la innovación por hardware, que traemos todo el año tras año, pero también mucha innovación de inteligencia artificial. Estamos llamando este nuevo producto como un nuevo AI Phone, el producto con inteligencia artificial más avanzada que Samsung ha traído.

Además de toda la parte de procesador, que es algo que es necesario para la inteligencia artificial, hacer la performance en más alto nivel, traemos también una funcionalidad -que estamos escuchando en los consumidores que ha tenido bastante repercusión- es la pantalla de privacidad. La pantalla de privacidad es una de las innovaciones que traemos para la pantalla del S26 Ultra que nos va a permitir bloquear el acceso, mantener el acceso de las personas cerca de ti mirando la pantalla. Entonces las personas no van a poder mirar su pantalla porque tiene esta privacidad como si fuera un film anti espía.

- Samsung es una de las marcas pioneras en el uso de la inteligencia artificial en smartphones. ¿Cuál va a ser la nueva apuesta de la marca en inteligencia artificial para este año en la línea S26?

Hemos lanzado el S24 como el primer producto con inteligencia artificial. El S25 ha venido como el verdadero compañero con muchas más soluciones, pero ahora para la familia del S26 traemos aún más inteligencia, acercando a un futuro agéntico (agentes inteligentes). Traemos más funcionalidades para edición de fotos con el Photo Assist, que es mucho más inteligente, permite hacer combinación de fotos, no solo borrar un objeto de una persona, pero también la combinación de dos fotos para una creación de una foto más realista. Incluso puedes hacer cambios de fondo. Está también nuestro Creative Studio donde se va a poder hacer creación de stickers, creación de invitaciones, todo por prompts ya predefinidos en su Galaxy device.

Igual también tiene muchas más funcionalidades como el Now Nudge para apoyar en su día a día en el momento que estás utilizando. Un ejemplo: si estás chateando con un amigo y el amigo está en San Francisco o en otro sitio y quiere solicitar las fotos de la semana pasada que ha sacado en Lima esta persona, el Now Nudge lo va a identificar en esta charla y va a proponer a ti para que busque estas fotos en la galería ya de manera rápida y sencilla.

- ¿Cómo podríamos decir que estos usos de herramienta artificial de inteligencia artificial se pueden aplicar en la vida diaria de las personas? ¿Está pensado más para un uso profesional o lo podemos aterrizar a personas también en el uso del día a día?

El principal es para el uso del día a día. Lo que queremos hacer es que las personas utilicen el producto de manera sencilla y fluida, sin la necesidad de hacer muchos clics, muchos avances en las aplicaciones, entonces lo puedes ahí de manera fluida comunicar con el teléfono y hacer acciones con el teléfono.

- Pensando en el usuario de América Latina, ¿cuáles son las funciones y herramientas que más se valoran en un smartphone premium?

La funcionalidad que más se usa, basado en nuestros estudios con el S25, están enfocadas mucho en la inteligencia artificial con Gemini, entonces ese es uno de los principales, pero un punto importante: para América Latina usamos mucho más el Photo Assist que las otras regiones del mundo, entonces somos consumidores que le encantan hacer ediciones de fotos y por eso lo que estamos trayendo y agregando ahora para el S26 con esta combinación de imágenes y todo, eso trae a un otro nivel y creemos que los consumidores latinoamericanos lo van a apoyar, les va a gustar.

- Uno de los atributos que más que más valora el usuario es el uso de las cámaras y también del rendimiento de la batería. ¿Qué mejoras reales tiene en esos aspectos la nueva línea S26?

Traemos las cámaras del S26 Ultra con captura de más luz, tanto la cámara de 200 megapíxel, que es la cámara con más alta resolución que tenemos en nuestro portafolio, como también la cámara del zoom el telephoto, ambas lo capturan con más luz, entonces para que puedas utilizar fotos por la noche o también vídeos por la noche con más claridad e igual también la batería ahora se ha evolucionado para el S26 Ultra, que lo puede hacer cargar en 30 minutos 75% de su batería, entonces una carga ultra rápida para este movedor, incluso una carga rápida también para cuando se puede utilizar con un cargador en el ambiente.

- ¿Cuáles son las proyecciones que tiene la marca y las expectativas que tienen con la línea S26 para este año en Perú y la región en general?

Samsung viene con un reto muy fuerte a nivel global y obvio eso también se aplica a Perú, entonces imagínate que en 2025 ya brindamos al mundo en torno de 400 millones de consumidores ya utilizan el Galaxy AI, entonces el reto para este año va a ser en 2026 es llegar a 800 millones de dispositivos con alguna inteligencia artificial y eso a nivel global, entonces queremos también democratizar la inteligencia artificial a todos los mercados incluso Perú, y sabemos que los consumidores de Perú lo tienen en todas las líneas de productos y segmentos, pero sabemos que lo que más buscan siempre son nuestros flagships (productos más destacados), en especial la familia S.

- En ese contexto, ¿qué tan importante es el consumidor peruano para Samsung y cuál es las expectativas que tiene la marca para el Perú? ¿Cómo ven ustedes al mercado peruano?

El mercado peruano es un mercado muy importante para Samsung, tenemos toda la experiencia de llevar toda la línea de productos y sabemos que este producto va a ser un cambio y va a apoyar el día a día de las personas, tanto para la creación de contenidos con sus mejores cámaras, las mejores cámaras, y también los mejores procesadores y funcionalidades, pero también para traer mejor facilidad para utilización de día a día.

- ¿Cuándo podremos tener información sobre los precios y sobre la fecha de lanzamiento?, ¿desde cuándo las personas van a poder comprar?

El lanzamiento del Galaxy S26 en Perú y en Latinoamérica empieza el 25 de febrero y por un precio en soles de 4 559 para el producto del S26 base de 512 GB.