Real Madrid vs Benfica en vivo: partido de vuelta de playoffs por la Champions League 2026

El cotejo entre Real Madrid y Benfica se disputará el miércoles 25 de febrero en el Estadrio Santiago Bernabéu, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, Fox Sports, Fox One, TUDN y Movistar Liga de Campeones y Disney+. También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Real Madrid vs Benfica: Altas y bajas para la vuelta de los playoffs de Champions League 2026

Gianluca Prestianni no podrá jugar con Benfica, ya que sufre una suspensión provisoria en el marco de la investigación por un presunto insulto racista.





¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Benfica en vivo por la vuelta de los playoffs de Champions League 2026?

El partido entre Real Madrid vs Benfica se disputará este miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid. El recinto tiene capacidad para 84 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Benfica en vivo por la vuelta de los playoffs de Champions League 2026?

En Perú, el partido Real Madrid vs Benfica comienza a las 3:00 p.m.

En Portugal, el partido Real Madrid vs Benfica comienza a las 9:00 p.m.

En España, el partido Real Madrid vs Benfica comienza a las 9:00 p.m.

En Colombia, el partido Real Madrid vs Benfica comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Benfica comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Benfica comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Benfica comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Benfica comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs Benfica comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs Benfica comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs Benfica comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs Benfica comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Real Madrid vs Benfica en vivo?

El partido entre Real Madrid vs Benfica será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports, Fox One, TUDN y Movistar Liga de Campeones. Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Real Madrid vs Benfica: Alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler, Vinicius y Mbappé.

Benfica: Trubin; Araújo, Silva, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.

Real Madrid vs Benfica: ¿Quién es favorito según las casas de apuestas?