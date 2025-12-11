Secretario general de la OTAN alerta de que los aliados son el próximo objetivo de Rusia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, urgió este jueves a los países miembros de la Alianza a aumentar rápidamente el gasto en defensa y la producción de armamento para evitar una guerra con Rusia y advirtió de que los aliados son el próximo objetivo del Kremlin.

"Hoy estoy aquí para explicarles cuál es la postura de la OTAN y qué debemos hacer para detener una guerra antes de que comience. Y para ello, debemos ser muy claros sobre una amenaza: somos el próximo objetivo de Rusia", dijo Rutte en Berlín en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC).

El secretario general de la OTAN aseguró que los aliados deben permanecer "fuertes, confiados y firmes" frente a la amenaza rusa, pero sin caer en la autocomplacencia, porque -afirmó- "las fuerzas oscuras de la opresión están de nuevo en marcha".

"Me temo que muchos se muestran discretamente complacientes, muchos no perciben la urgencia y creen que el tiempo está de nuestro lado, pero no es así. Es hora de actuar", subrayó.



A su juicio, este año Rusia se ha vuelto aún más descarada, imprudente y despiadada que al principio de la guerra, tanto hacia Ucrania como hacia la OTAN, y el presidente ruso, Vladímir Putin, ha vuelto a meter a Moscú "en el negocio de construir imperios".

Asimismo, señaló que, mientras Putin intenta destruir Ucrania, está devastando al mismo tiempo su propio país, ya que la guerra solo en este año ha causado una media de 1.200 bajas diarias entre las tropas rusas.

"Putin está pagando su precio con la sangre de su propio pueblo. Y si está dispuesto a sacrificar a ciudadanos rusos de esta manera, ¿qué está dispuesto a hacernos a nosotros?", se preguntó.

