Toco, el hombre japonés que logró su sueño de convertirse en un perro collie [FOTOS y VIDEO]

"Desde que era niño, tenía ganas de un cambio. Cuando estoy vestido con el traje, me siento feliz porque mi sueño se hace realidad", dice Toco en una entrevista con la agencia de noticias EFE ataviado con un disfraz de perro collie de pelo largo, una raza grande y que puede llegar a medir unos 66 centímetros de altura.



Cuando Toco pasea por las calles de Tokio (Japón), algo que reserva para ocasiones especiales para proteger su intimidad y evitar aglomeraciones, numerosas personas le paran para tomar fotografías o acariciarle, ya sea porque le reconocen de sus vídeos en redes sociales o porque le confunden con un perro real.



Toco comenzó su transformación hace dos años cuando encargó a la empresa Zeppet, que se dedica a crear modelos y disfraces realistas para películas, que fabricara un traje a medida para él, un proceso que les llevó unos 40 días y que concluyó con un traje de unos cuatro kilos que le permite caminar con apariencia canina.



En la plataforma de vídeos YouTube, Toco (@I_want_to_be_an_animal) cuenta ya con 54.000 suscriptores y más de 245.000 seguidores en TikTok (@toco_eevee), donde algunos de sus vídeos tienen más de dos millones de visitas y miles de comentarios, algunos positivos y otros preguntándose si se trata de un humano o un peluche.

"Recibo todo tipo de mensajes. Entre los mensajes positivos, algunos me dicen que quieren hacer lo mismo, lo que me ha permitido ver que hay otra gente como yo", explica Toco, quien añade que otras personas le dicen que "está enfermo" o que debería gastar el dinero de otra forma, comentarios que trata de ignorar.



Este japonés es consciente de que su comportamiento es algo "anormal", pero esto no le ha impedido realizar su sueño. "Hay cierta anormalidad en mí, ya que se me ha ocurrido esta idea y por eso había decidido ocultarlo hasta ahora, pero finalmente estas son mis convicciones".

Una mujer juega con Toco en una calle de Tokio, la capital de Japón, este lunes 21 de agosto. | Fuente: EFE | Fotógrafo: FRANCK ROBICHON

Aunque Toco no quiere desvelar muchos detalles sobre su traje -ni sobre su vida personal al margen de su hobby- explica que le costó unos 2 millones de yenes (12.640 euros), una cantidad que logró ahorrar después de trabajar durante algún tiempo, aunque no descarta poder encargar otros modelos en el futuro.



El collie es su perro favorito, pero también le gustan otras razas como el malamute de Alaska, el husky siberiano o el golden retriever, en los que podría transformarse al ser de gran tamaño, y otros animales como los gatos o zorros.



"Hubo mucha reacción a mis vídeos inesperadamente. Aunque mi sueño ya se ha hecho realidad, es una pena si no hago ninguna actividad con el traje, por eso me lo pongo para hacer vídeos y disfrutar", añade el japonés.



Este japonés pagó 12 mil euros para convertirse en Toco. | Fuente: EFE | Fotógrafo: FRANCK ROBICHON

Algunas personas de su entorno conocen su afición, sin embargo, prefiere mantener el anonimato hacia el resto del mundo para evitar ataques. A pesar de esto, comparte con asiduidad vídeos en sus redes sociales con algunas de sus aventuras, como su primer paseo en público o cuando sale con correa.



"Por supuesto mi familia lo sabe, pero tengo muy pocos amigos a los que se lo haya contado, sólo tres o cuatro personas. Aunque se sorprenden, la reacción es positiva", añade.

Toco requiere de ayuda para ser transportado por las calles de Tokio. | Fuente: EFE

Toco desconoce cuál será su próxima aventura como perro, aunque espera poder ayudar a aquellos que tienen el mismo sueño y que no se atreven a realizarlo libremente, para que puedan "ser felices y disfrutar", concluye. (EFE)