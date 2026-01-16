Primer ministro de Canadá subraya los compromisos de la OTAN al abordar la situación de Groenlandia con China

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, subrayó este viernes los compromisos de la OTAN al referirse a la situación de Groenlandia, al señalar que abordó con China cuestiones relativas a la soberanía en el Ártico y al marco de seguridad que rige para los aliados.

Carney afirmó ante la prensa al terminar su jornada de reuniones que el futuro de Groenlandia "corresponde al propio territorio y al Reino de Dinamarca" y recordó que Canadá y Dinamarca son aliados en el seno de la OTAN, una alianza cuyo artículo 5 de defensa colectiva cubre también a este territorio del Ártico.

"Respetaremos plenamente estos compromisos, y esperamos que los demás miembros de la OTAN respeten igualmente los suyos", declaró el jefe del Gobierno canadiense.

Groenlandia y seguridad en el Ártico

El primer ministro indicó que trató directamente la situación de Groenlandia con el presidente chino, Xi Jinping, durante las reuniones mantenidas en Pekín, en un momento en que la seguridad del Ártico y el encaje de Groenlandia en los sistemas de defensa occidentales han cobrado mayor atención internacional.

Según explicó, las conversaciones incluyeron cuestiones relacionadas con la soberanía en el Ártico y con el respeto a los marcos existentes.

"Igualmente abordé la situación en Groenlandia con el presidente Xi, incluidos los asuntos relativos a la soberanía del pueblo de Groenlandia y del pueblo de Dinamarca", afirmó Carney, quien añadió que, desde la perspectiva canadiense, encontró "un grado significativo de coincidencia" en estos planteamientos.