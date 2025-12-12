Un escape de película: María Corina Machado y el plan que se llevó a cabo para su salida de Venezuela

Como una película de acción. Así fue el plan de escape que protagonizó la lideresa de la oposición María Corina Machado para dejar Venezuela y acudir a Oslo, la capital de Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz por “defensa de la democracia” en el país caribeño.

► Disfrazada y con peluca: así escapó María Corina Machado de Venezuela para llegar a Oslo y recibir el Nobel de la Paz

El periódico The Wall Street Journal reveló que el escape inició el lunes 8 por la tarde, cuando la exdiputada salió del suburbio de Caracas, donde lleva más de un año escondida para evitar ser capturada por el régimen de Nicolás Maduro, tras las cuestionadas elecciones en las que el líder chavista consumó un tercer mandato (2025-2031).

Aunque estaba acompañada de dos personas de confianza, Machado usó un disfraz y una peluca para eludir hasta diez controles militares. Después de horas angustiosas, la comitiva pudo llegar a un pueblo costero donde les esperaba un barco pesquero.

María Corina Machado llevaba más de un año sin hacer apariciones públicas. Fuente: EFE

Olas de hasta tres metros: la dura travesía marítima de Corina Machado

De acuerdo con el medio estadounidense, Corina Machado se subió a la embarcación con destino a Curazao, una complicada travesía marítima que duró unas doce horas y que, en algunos momentos, se complicó por las condiciones del mar, pues se presentaron olas de hasta tres metros.

El Ejército de Estados Unidos fue notificado para seguir el desplazamiento y no atacar la embarcación, en el marco del despliegue de las fuerzas estadounidense en el mar Caribe y parte del Pacífico, donde han muerto más de 80 personas tras ataque a 20 supuestas narcolanchas.

Bryan Stern, fundador del grupo Grey Bull Rescue, dirigió la operación secreta de para sacar por mar a María Corina Machado. En declaraciones al canal CBS, el veterano de guerra estadounidense contó que se encontró con ella en altamar.

El líder de la agrupación especializada en extracciones en zonas de alto riesgo relató que cuando se encontró con Machado “todos estaban empapados” y ella estaba “fría y mojada”.

"Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quiera estar, mientras más altas son las olas, más difícil es para el radar ver. Así funciona", dijo.

Fotografía del avión que trasladó a María Corina Machado hasta Noruega. Fuente: EFE

Después de esa dura travesía, Machado llegó a Curazao alrededor de las 3:00 p.m. del martes, donde fue recibida por un contratista privado especializado en extracciones. Agotada por el largo viaje, la opositora venezolana se registró en un hotel y pasó la noche, según señala The Wall Street Journal.

Al amanecer en Curazao, Machado abordó un avión proporcionado por un socio de Miami. El viaje entre el pequeño país y Noruega no fue directo, pues se tuvo que hacer una escala técnica en al Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine (Estados Unidos).

Pese a los esfuerzos, María Corina Machado no pudo llegar a la ceremonia de entrega del Nobel. En su lugar, su hija, Ana Corina Sosa, fue la encargada de recibir el prestigioso galardón y leer su discurso.

Llegada a Oslo y reencuentro con su familia

La última parte del viaje, un vuelo de seis horas y 24 minutos desde Bangor hasta el aeropuerto de Oslo, concluyó el jueves por la madrugada en la capital noruega. En total, Machado completó un trayecto de casi 9 000 kilómetros.

Posteriormente, la opositora realizó su primera aparición pública en más de un año al llegar a Oslo. Machado salió al balcón del Grand Hotel para saludar a sus simpatizantes en medio de expresiones de júbilo y entonar el himno de Venezuela.

Poco después salieron sus familiares, incluyendo su hija Ana Corina Sosa Machado, quien este miércoles aceptó el galardón en su nombre y leyó su discurso de aceptación. También se vio representantes de su equipo político y del Instituto Nobel.

Este encuentro marcó su reencuentro con familiares a los que no veía en más de dos años, incluyendo a su hermana y su madre, Corina Parisca, quienes se encuentran en Oslo.

"Siento el orgullo de saber que no descansará hasta liberar Venezuela", destacó la hija de María Corina Machado. | Fuente: EFE

Machado quiere regresar a Venezuela lo más pronto posible

La líder opositora venezolana fue recibida este viernes por los reyes de Noruega, Harald V y Sonia, y el príncipe heredero, Haakon, en el Palacio Real de Oslo.

Machado señaló que no tiene previsto viajar a España o emprender una gira europea cuando abandone Oslo, sino centrarse en su regreso a Venezuela, a donde quiere volver lo antes posible.

Asimismo, aseguró que la oposición venezolana está "trabajando de manera ardua" con el Gobierno estadounidense para explicar en detalle su plan para una transición, pero negó estar involucrada en las operaciones que la Administración de Donald Trump desarrolla en el Caribe.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió y acusó a Machado de haber aplaudido desde Oslo el operativo de Estados Unidos para confiscar un buque petroleros cerca de las costas del país.

"Hoy salió en una rueda de prensa hablando inglés, llamando que invadan Venezuela, hoy salió aplaudiendo y apoyando el secuestro armado del barco petrolero que llevaba petróleo venezolano, hoy salió delinquiendo, delinquiendo y delinquiendo", cuestionó el líder chavista.

Mientras tanto, el veterano de guerra estadounidense que dirigió la operación para sacar a Machado mencionó que no recibió aportes del Gobierno de Donald Trump para llevar a cabo la extracción.