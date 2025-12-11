Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Grupo de rescate de EE.UU. que evacuó a María Corina Machado de Venezuela niega que Trump lo contrató

María Corina Machado en Oslo, al día siguiente de su llegada a la capital noruega tras una travesía que implicó una operación de rescate en el Mar Caribe.
María Corina Machado en Oslo, al día siguiente de su llegada a la capital noruega tras una travesía que implicó una operación de rescate en el Mar Caribe. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El fundador del grupo Grey Bull Rescue, con sede en Tampa (Florida), reveló que que se encontró con la líder opositora venezolana en altamar y logró trasladarla a un punto secreto en el Caribe donde tomó el avión rumbo a Oslo.

Bryan Stern, el veterano de guerra de EE.UU. que dirigió la operación secreta de 15 a 16 horas para sacar por mar a María Corina Machado de Venezuela, dijo que le recomendó a la líder opositora que no regrese a su país y aseguró que "nunca" ha sido contratado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El fundador del grupo Grey Bull Rescue, con sede en Tampa (Florida), dijo al canal CBS que se encontró con ella en altamar y logró trasladarla a un punto secreto en el Caribe donde tomó el avión rumbo a Oslo para recibir este miércoles el Premio Nobel de la Paz y reunirse con su familia.

"Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quiera estar, mientras más altas son las olas, más difícil es para el radar ver. Así funciona", dijo Stern al canal CBS.

Reconoció que "nadie disfrutó ese trayecto, ¡especialmente María!".

"Nunca he sido contratado por Donald Trump"

Stern subrayó al canal que Grey Bull no actúa con fondos gubernamentales. "El Gobierno de EE.UU. no aportó un solo centavo, al menos que yo sepa", afirmó.

"Yo soy el contratista especializado en extracciones, y nunca he sido contratado por Donald Trump", dijo sobre versiones que vinculan el rescate al entorno del presidente.

El veterano desmintió que la recogida fuese en Curazao y evitó hablar sobre la fase terrestre porque, "aún tenemos trabajo en Venezuela y no queremos poner en riesgo a las personas, fuentes o métodos involucrados".

Cuando se encontraron con Machado, relató a CBS, "todos estaban empapados. 'Mi equipo y yo estábamos calados hasta los huesos. Ella también estaba fría y mojada. Fue un viaje muy arduo'", dijo Stern, quien señaló que la Premio Nobel de la Paz es la persona de más alto perfil que ha extraído. 

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
María Corina Machado Venezuela

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA