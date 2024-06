Presidente ruso Vladimir Putin aterrizó en Corea del Norte y fue recibido por Kim Jong-un

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó hoy a Corea del Norte, donde se reunirá con el líder del régimen comunista norcoreano, Kim Jong-un, en su primera visita de Estado a este país desde el año 2000.

El avión presidencial aterrizó en torno a las 02:45 hora local en el Aeropuerto Internacional de Sunan, donde Putin fue recibido personalmente por su homólogo norcoreano, con el que se había reunido en septiembre pasado en territorio ruso.

Kim, vestido de riguroso negro, esperó a Putin prácticamente al pie de la escalerilla, tras lo que ambos se fundieron en un abrazo y una mujer ataviada con vestimenta tradicional coreana le entregó al líder ruso un ramo de flores rojas.

Seguidamente, ambos avanzaron sobre una alfombra roja y revistaron una guardia de honor integrada por efectivos de los tres ejércitos de Corea del Norte y Putin saludó a algunos de los presentes.



Los mandatarios departieron durante unos minutos antes de acceder al coche oficial, un Aurus ruso, al que Putin invitó a subir a su colega norcoreano.



En el vídeo divulgado por el Kremlin se puede ver cómo la comitiva oficial avanza hacia Pyongyang escoltada por policías en moto.



El aeropuerto estaba engalanado con banderas de Rusia, retratos de Putin y frases de bienvenida en ruso como "Saludamos calurosamente al presidente de la Federación Rusa, el camarada Vladímir Putin".



Putin se aloja esta noche en el lujoso Palacio de Invitados de Kumsusan, construido en 2019 y que albergó al líder chino, Xi Jinping, cuando visitó hace un lustro Corea del Norte.

¿Cuál será la agenda de Putin en Corea del Norte?

Se espera que Kim y Putin presidan el miércoles una gran parada militar en Pionyang, ya que imágenes captadas por satélite muestran el montaje de estructuras temporales en la plaza Kim Il-sung, epicentro de todos los desfiles en la capital norcoreana.



Horas antes de viajar a Pionyang, Putin dio el visto bueno al proyecto de tratado de asociación estratégica con Corea del Norte, que espera firmar con su homólogo norcoreano.



El asesor de Putin en materia de política internacional, Yuri Ushakov, señaló que el nuevo tratado sustituirá a los firmados entre Moscú y Pionyang en 1961, 2000 y 2001.



Dicho documento tendrá en cuenta "todos los principios universales del derecho internacional, no tendrá ningún carácter de confrontación, no estará dirigido contra ningún país y estará encaminado a garantizar una mayor estabilidad en la región de Asia Nororiental", aseveró el asesor presidencial.



Otro de los objetivos del viaje es la creación de un "sistema comercial y de pagos recíprocos" al margen de Occidente, según dijo el propio mandatario ruso en un artículo publicado por el diario norcoreano Rodong.



En el texto, Putin asegura que los "países que no aceptan esta postura y aplican políticas independientes se enfrentan a una presión externa cada vez más dura" y que Moscú y Pionyang, mediante la creación de esa red de pagos independiente que busca circunvalar mecanismos sancionadores, buscan "hacer las relaciones internacionales más democráticas y flexibles".

La preocupación de EE.UU. y Corea del Sur por el viaje de Putin

Estados Unidos expresó el lunes su preocupación no tanto por la visita, como por la "profundización de las relaciones" entre Moscú y Pionyang.



Según Corea del Sur y las potencias occidentales, Pionyang ha transferido a Moscú miles de contenedores con armamento -que contendrían millones de proyectiles para piezas de artillería y lanzaderas de misiles- que el ejército ruso ha empleado en el campo de batalla en Ucrania.



A cambio, se estima que Moscú asesoró al régimen norcoreano para lanzar satélites espía, acciones que suponen una violación de las sanciones de la ONU contra Pionyang.



La primera vez que Putin viajó como presidente a Corea del Norte fue en julio del año 2000, cuando gobernaba Kim Jong-il, padre del actual líder norcoreano y que falleció en 2011. (Con información de EFE)