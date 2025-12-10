Últimas Noticias
Marruecos: al menos 22 muertos y 16 heridos tras el derrumbe de dos edificios en Fez

Los hechos se produjeron en el barrio de Al Moustakbal, situado en la zona de Al Massira. Los heridos fueron trasladados al centro hospitalario universitario de Fez, precisó la agencia.
France 24

por France 24

·

Al menos 22 personas murieron y otras 16 resultaron heridas de diversa gravedad, tras el derrumbe de dos edificios contiguos en Fez, al norte del país, a última hora del martes 9 de diciembre, según el balance de las autoridades locales.

En Marruecos, al menos 22 personas murieron entre la noche del martes y este miércoles 10 de diciembre tras el derrumbe de dos edificios contiguos de cuatro plantas en un barrio de Fez, una gran ciudad del norte de Marruecos, según un balance provisional difundido por la agencia oficial de noticias marroquí MAP.

"Otras 16 personas resultaron heridas con diversos grados de gravedad", informó la MAP, antes de detallar que "las operaciones de búsqueda continúan para rescatar a otras personas que podrían estar sepultadas bajo los escombros".

Los hechos se produjeron en el barrio de Al Moustakbal, situado en la zona de Al Massira. Los heridos fueron trasladados al centro hospitalario universitario de Fez, precisó la agencia.

"Las autoridades locales y de seguridad y los servicios de Protección Civil se han desplazado al lugar para llevar a cabo las operaciones de búsqueda y rescate" y "se han tomado todas las medidas preventivas necesarias, entre ellas la seguridad de la zona de los dos edificios derrumbados y la evacuación de los habitantes de las casas vecinas", añadió la MAP.

Serie fatídica en Fez

El reciente accidente se produce siete meses después de que nueve personas murieran en el colapso de un edificio de viviendas en Fez que "figuraba en la lista de edificios en peligro de derrumbe y había sido objeto de una orden de evacuación dirigida a sus ocupantes", afirmó una fuente de las autoridades locales a AFP.

En febrero de 2024, cinco personas murieron en el derrumbe de una casa en el casco antiguo de Fez; y en 2016, en una sola semana, dos niños fallecieron en el derrumbe de una casa en Marrakech, en el occidente del país, mientras que en Casablanca, en el noroccidente, el derrumbe de un edificio de cuatro plantas mató a cuatro e hirió a 24.

La ciudad de Fez acogerá cuatro partidos de la Copa Africana de Naciones 2025 (CAN), que comienza el próximo 21 de diciembre.

El estadio local acogerá todos los partidos de Nigeria, incluido el choque contra Túnez el 27 de diciembre, así como un partido de octavos de final.

