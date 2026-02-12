¡Matutazo! Conmebol considera de "histórico" el pase de 2 de Mayo tras superar a Alianza Lima

La Conmebol celebró el pase de 2 de Mayo de Paraguay a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El 2 de Mayo de Paraguay avanzó a la segunda fase de la Copa Libertadores en su primera participación en el torneo continental al empatar 1-1 contra Alianza Lima, que queda fuera del torneo tras perder en el partido de ida.



A través de sus redes sociales, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó la clasificación de 2 de Mayo, que no llegaba como favorito en esta serie.

"Histórico. Club 2 de Mayo se metió en Fase 2 en su debut en la CONMEBOL Libertadores", dice el breve mensaje de la Conmebol acompañado de una foto en pleno festejo del cuadro guaraní.

Alianza celebró solo por algunos minutos en el encuentro tras el gol de Luis Advíncula, ya que el árbitro De Souza pitó un penal a favor del 2 de Mayo y Wilson Brahian Ayala anotó el 1-1 que daba el boleto a los visitantes en el estadio Alejandro Villanueva.

La semana pasada Alianza perdió 1-0 en el partido de ida en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero.



El 2 de Mayo celebró exultante el resultado y se encontrará en la segunda fase de la Copa Libertadores con Sporting Cristal.

