Anthony Joshua resultó herido en accidente de tráfico en Nigeria que dejó dos muertos

El boxeador británico de origen nigeriano Anthony Joshua resultó herido este lunes en un accidente de tráfico que dejó dos muertos en el estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria, informaron a EFE autoridades de seguridad vial.

“Joshua resultó herido hoy en un accidente en la autopista Lagos-Ibadan. Dos personas fallecieron en el accidente”, dijo a EFE el portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) de Ogun, Afolabi Odunsi.

El accidente ocurrió cuando el todoterreno en la que viajaba chocó contra un camión estacionado en la zona de Makun, aunque Odunsi aseguró que el boxeador “se encuentra a salvo”.

Testigos del accidente dijeron al diario local The Punch que Joshua viajaba como pasajero en un Lexus, acompañado por otra persona en los asientos traseros, mientras que el conductor y un acompañante murieron al estrellarse contra un vehículo estacionado; su equipo de seguridad circulaba detrás del automóvil antes del impacto.

Joshua, de 36 años, ha estado en Nigeria tras su pelea con el youtubero convertido en boxeador Jake Paul el 19 de diciembre pasado, que Joshua ganó por nocaut en el sexto asalto.

El peso pesado regresó a los cuadriláteros tras un descanso de 15 meses y se espera que pelee contra su viejo rival, Tyson Fury, el año próximo.

Joshua es hijo de padre británico y madre nigeriana, y vivió en el país africano hasta los 12 años, cuando se mudó junto a su familia al Reino Unido.

Aunque sobresalía en atletismo y fútbol americano, Joshua se inició en el boxeo a los 18 años.

Cuatro años después, dejaría de ser amateur tras hacerse con el oro de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 en la categoría superior a los 91 kilos.

Desde entonces, Joshua posee una carrera profesional de 32 peleas, con 29 victorias -26 de ellas por nocaut y tres por puntos- y solo cuatro derrotas, dos por nocaut y dos por puntos.

Presidente nigeriano se solidariza con Anthony Joshua tras accidente

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, expresó su “más sentido pésame” al boxeador británico de origen nigeriano Anthony Joshua, tras el accidente de tráfico ocurrido este lunes en el estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria, que dejó dos muertos y causó heridas al deportista.

“Le expreso mi más sentido pésame tras el trágico accidente en la autopista Lagos-Ibadan, que se cobró dos vidas y le causó lesiones. Esta inmensa tragedia ensombrece profundamente esta temporada”, afirmó Tinubu en una publicación en su cuenta de X, acompañada de una foto del mandatario con el boxeador.

“Me solidarizo con usted y su familia mientras soportan el peso emocional de este lamentable incidente”, agregó el jefe de Estado.

