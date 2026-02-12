Últimas Noticias
“¡Histórico!”: Conmebol destacó la clasificación de 2 de Mayo a la Fase 2 de la Copa Libertadores tras eliminar a Alianza Lima

2 de Mayo enfrentará a Sporting Cristal en la Fase 2 de la Libertadores.
2 de Mayo enfrentará a Sporting Cristal en la Fase 2 de la Libertadores. | Fuente: 2 de Mayo
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El cuadro paraguayo, debutante en el torneo continental, logró un empate 1-1 en su visita a Matute, con lo que eliminó al Alianza Lima peruano.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) calificó de “histórico” lo logrado por 2 de Mayo de Paraguay, que eliminó a Alianza Lima y avanzó a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

A través de sus redes sociales, la entidad resaltó lo alcanzado por el elenco guaraní, que disputa por primera vez el torneo de clubes más importante del continente.

“¡Histórico! ¡El 2 de Mayo se metió en Fase 2 en su debut en la Copa Libertadores!”, posteó la Conmebol en sus redes sociales oficiales.

“Empate en Matute y clasificación a Fase 2 para 2 de Mayo. El conjunto paraguayo sostuvo la ventaja de la ida y hace historia en su primera Libertadores”, remarcó el ente rector del fútbol sudamericano.

2 de Mayo frente a Sporting Cristal

Tras eliminar a Alianza Lima, el 2 de Mayo volverá a enfrentar a un equipo peruano en su camino a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

La próxima semana, el cuadro guaraní se medirá ante Sporting Cristal por la Fase 2 del torneo continental. 

El ganador de esta llave alcanzará la Fase 3 de la Libertadores, asegurando un cupo en la próxima edición de la Copa Sudamericana. 

Copa Libertadores Copa Libertadores 2026 Alianza Lima 2 de Mayo

