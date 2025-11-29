Golpe de estado en Guinea-Bisáu: presidente derrocado por militares huyó a Senegal

El presidente saliente de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, ha huido al vecino Senegal tras ser derrocado este miércoles por los militares en un golpe de Estado, confirmó el Gobierno senegalés.

En un comunicado emitido a última hora del jueves, el Ministerio de Integración Africana y Asuntos Extranjeros afirmó que, tras una serie de negociaciones con "todas las partes interesadas en Guinea-Bisáu", el Ejecutivo "fletó un avión para viajar a Bisáu", la capital.

"Esto permitió que el presidente Umaro Sissoko Embaló llegara sano y salvo a Senegal", señaló la nota oficial.

El Ministerio explicó que, "desde el inicio de la crisis, las autoridades senegalesas, bajo la dirección personal del jefe de Estado (Bassirou Diomaye Faye), han mantenido una comunicación directa con todas las partes interesadas en Guinea-Bisáu".

"Estas conversaciones -prosiguió- se han centrado, en particular, en la liberación del presidente Embaló y algunos de sus acompañantes, así como de todas las demás figuras políticas detenidas, y en la reapertura de las fronteras para facilitar (...) la repatriación de personas, incluidos los miembros de las diversas misiones de observación electoral".

El comunicado se publicó después de que el presidente Faye participara en una cumbre extraordinaria virtual de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) para analizar la situación en Guinea-Bisáu.

El Gobierno de Senegal reafirmó su disposición a "colaborar con la Cedeao, la Unión Africana (UA) y todos los socios pertinentes, con miras a apoyar el diálogo, la estabilidad y el rápido restablecimiento del orden constitucional y la legitimidad democrática en este país hermano".

Los militares que tomaron el poder en Guinea-Bisáu anunciaron el jueves que el hasta ahora jefe del Estado Mayor de Embaló será el nuevo líder del Gobierno de transición, consolidando así el golpe pese a las firmes condenas de organizaciones internacionales, como la UA o la Cedeao, y países africanos como Sudáfrica o Nigeria.

El general Horta N’ta, convertido en el nuevo hombre fuerte del país, fue designado para dirigir un periodo de transición de un año por el autodenominado Alto Comando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público, como se hace llamar la junta militar en el poder.



Golpe de Estado en Guinea-Bisáu

El golpe de Estado ocurrió en la víspera de la publicación de los resultados provisionales de las elecciones generales del pasado domingo, en las que tanto el presidente saliente y candidato a la reelección, Embaló, como su principal rival, el independiente Fernando Dias da Costa, se habían adjudicado la victoria.

Elegido en 2019, Embaló ha gobernado en medio de constantes tensiones políticas, rivalidades dentro de las fuerzas de seguridad, acusaciones de complots frustrados y sospechas de injerencia militar.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal, en 1974, ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012).

Además, su costa atlántica la convierte en una ruta clave del tráfico de cocaína entre América Latina y Europa, lo que incrementa la presión de redes criminales sobre la vida política del país.

