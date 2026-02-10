Milagro en Somalia: avión con 55 personas a bordo de estrelló en una playa sin causar víctimas

Un avión con 55 personas a bordo se estrelló este martes en una playa poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio, capital de Somalia, sin causar víctimas, informaron funcionarios de la Autoridad de la Aviación Civil (SCAA) del país.

El aparato, un Fokker 50 de la aerolínea somalí Starsky Airline, sufrió al parecer un fallo técnico minutos después del despegue e intentó regresar al aeropuerto, pero se salió de la pista durante el aterrizaje y fue a parar a una playa próxima en el océano Índico.

El director de la SCAA, Ahmed Moalim Hassan, confirmó que todos los pasajeros y la tripulación fueron evacuados de manera segura sin pérdidas de vidas, según publicó la Agencia Nacional de Noticias de Somalí (SONNA).

En videos publicados por medios locales, el avión, que se dirigía a la ciudad de Galkayo, capital de la región de Mudug (centro-norte), aparece varado en la playa mientras los servicios de emergencia evacúan a los ocupantes.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cuál fue la causa del accidente?

Las autoridades han abierto una investigación para averiguar la causa del accidente.

En julio del año pasado, cinco efectivos ugandeses de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) murieron al estrellarse un helicóptero en el mismo aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional Aden Adde está situado junto al recinto conocido como Zona Verde, donde se encuentran oficinas de las Naciones Unidas, embajadas extranjeras y organizaciones internacionales.

