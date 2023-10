Este es el panorama en Argentina a pocas horas de las reñidas elecciones presidenciales de este domingo [VIDEO]

Latinoamerica Elecciones en Argentina

Argentina elige a su presidente este domingo | Fuente: RPP

Unos 35,4 millones de ciudadanos de Argentina están llamados a votar este domingo, 22 de octubre, en los centros electorales, que permanecerán abiertos para elegir entre cinco candidatos que aspiran a la Presidencia del país suramericano; comicios que, además, servirán para nombrar cargos legislativos y provinciales.

Silencio electoral

Diana Falcón, enviada especial de RPP Noticias, llegó hasta los exteriores de la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo argentino, en Buenos Aires. Nuestra periodista informó que, desde ayer, se vive en el país un silencio electoral, en el que quedan prohibidos los actos de campaña, la publicidad de partidos o la entrega de papeletas electorales en un radio de 80 metros en torno a los centros de votación.

“Los candidatos, ninguno, puede hacer pronunciamientos de tipo de campaña. (...) Con respecto a las restricciones, son similares a las del Perú: no se deben lleva a cabo celebraciones luego de las ocho de la noche y, a partir de hoy, no se podrán vender bebidas alcohólicas. Los candidatos sí están respetando las normas electorales. Se habla de posibles movilizaciones relacionadas con los resultados que se den mañana, domingo, después de las 5 de la tarde”, afirmó.

Asimismo, queda suspendida la celebración de espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, incluidos los deportivos, así como reuniones públicas -que no sean el acto electoral- y la venta de bebidas alcohólicas desde las 20:00 horas (23:00 GMT) de este sábado.

“La norma sí se aplica, pero no es que se cumpla. Existe en el papel, pero no se cumple. Además, si bien es cierto hay una multa para quienes no voten, recuerden que acá se vota desde los 16 años, no es tan rigurosa. Luego, nos han indicado algunos ciudadanos argentinos que termina existiendo la eliminación de la multa en el transcurso de los meses según el candidato que salga elegido”, refirió nuestra reportera.

Si ninguno de los candidatos para la presidencia de Argentina alcanza el 45 % o al menos el 40 % y 10 puntos de ventaja sobre el siguiente más votado, habrá una segunda vuelta el 19 de noviembre. | Fuente: EFE

Malestar en población argentina | Fuente: RPP

Principales candidatos

Los principales candidatos que buscan presidir el país son el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, quien fue el más votado en las primarias de agosto; el actual ministro de Economía, Sergio Massa, quien representa a la coalición oficialista Unión por la Patria (peronismo), y la aspirante de Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich.

Además, compiten el gobernador de Córdoba en funciones, Juan Schiaretti, que representa a Hacemos Por Nuestro País (peronismo disidente), y la candidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Myriam Bregman.

El Gobierno resultante de los comicios asumirá el mando el 10 de diciembre, por el periodo 2023-2027.

Testimonios

Diana Falcón precisó que la comunidad peruana en Argentina, como los que viven en Buenos Aires y Palermo, es un "número bastante importante" que ejercerá su voto para gobernadores del país; ya que no es necesario ser ciudadano argentino de nacimiento para participar en las elecciones.

Javiera Pacheco, ciudadana peruana que hace 20 años en Argentina, manifestó a RPP Noticias no estar de acuerdo con el discurso de Javier Milei.

"Los inmigrantes que estamos hoy en día, que somos peruanos, bolivianos, paraguayos y uruguayos, no sabemos... Es un país hermoso y generoso que nos da de todo, pero si fuera por Milei hoy en día nos compra el pasaje y nos manda (a nuestros países). Nosotros tenemos años acá", dijo.

"Mi candidato favorito es Massa. Con él ha sido mi voto y seguiré con mi voto para adelante con él. Milei no me cae para nada porque habla una y otra cosa. ¿Cómo es posible que diga que van a privatizar los remedios? Él no lo necesita, pero la gente de mucha edad lo necesitamos bastante", dijo Catalina Ruiz, una residente peruana que recibe apoyo del Estado argentino.

Malestar ante crisis

Las elecciones en Argentina se dan en un contexto de crisis económica con un 138 % y 140 % de inflación, por lo que algunos economistas consideran que las medidas planteadas por algunos candidatos, como Javier Milei y Patricia Bullrich no necesariamente frenarán este problema que tiene décadas en el país.

"La propuesta de Patricia Bullrich sugiere una economía monetaria, es decir, que circule el peso y el dólar indiscriminadamente acá en nuestro país, me parece que el riesgo es que si haces eso en general todo el mundo va a preferir el dólar, al menos en primera instancia y no resuelve la cuestión de fondo. Me siento más cercano a la propuesta de Sergio Massa, que identifica que el problema principal es que tienes pocos dólares para la demanda de la economía, y eso implica administrar los dólares en una primera etapa y hacer crecer el ingreso de dólares en la economía argentina", manifestó Hernán Letcher, director de Centro de Economía Política Argentina a RPP Noticias.

Además, Diana Falcón recogió el malestar de algunos taxistas argentinos con la política asistencialista de gobiernos peronistas como el de Alberto Fernández o de Cristina Fernández de Kirchner.

"Señalan que se ha perdido la cultura del trabajo porque hay un sector de la población, debajo de la línea de la pobreza, que apuntan a este tipo de candidaturas porque reciben subvenciones, beneficios pero quien termina siendo perjudicados termina siendo el que trabaja y paga impuestos", expresó.