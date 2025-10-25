Argentina acude a las urnas este domingo en unos comicios legislativos que pone a prueba la gestión de Javier Milei

La ciudadanía argentina renovará el domingo la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado en unas elecciones legislativas de medio término que han adoptado una trascendencia inusitada para convertirse en una suerte de referéndum sobre la gestión del presidente Javier Milei, exponer la intervención de Estados Unidos y medir la fuerza del peronismo a 80 años de su nacimiento.

Estas son las claves para entender la importancia de los comicios de medio término que celebra Argentina el 26 de octubre:

1. Plebiscito a la gestión de Milei

Cuando Milei está apunto de cumplir dos años en el Gobierno, las urnas medirán si los argentinos siguen apoyando a un presidente que como mayor logro tiene haber reducido la inflación mediante un severo plan de ajuste que, sin embargo, ha acabado con 18.000 empresas y 253.000 puestos de trabajo solo en el sector privado, ha elevado la deuda externa al récord de 305.043 millones de dólares y ha desatado un terremoto en los mercados financieros y cambiarios.

Javier Milei, que llegó al poder con el objetivo de "acabar con la casta", se ha visto envuelto junto a sus más cercanos colaboradores, entre ellos su hermana Karina, en escándalos y denuncias de corrupción.

Primero fue el caso de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente poco antes de derrumbarse y dejar miles de damnificados; luego las denuncias de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y, recientemente, la revelación de vínculos entre uno de sus principales candidatos y un empresario acusado de narcotráfico. Al candidato, Milei lo sacó de las listas pero no tuvo tiempo a retirar su fotografía de las papeletas.

2. La intervención de EE.UU.: Trump y Bessent

La campaña electoral se ha visto envuelta en una intervención inédita de los Estados Unidos. Al apoyo explícito de Donald Trump a Milei y las ayudas comprometidas por el Tesoro estadounidense, se sumó el chantaje de que dicho auxilio financiero se haría efectivo solo si el partido de Milei, La Libertad Avanza, gana las elecciones del domingo.

Trump llegó a decir que Argentina "se está muriendo" y que apoyaba a Milei porque le gusta como presidente, mientras que su secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue más allá, al indicar que EE.UU. no quiere más "naciones fallidas", ni el regreso del peronismo.

Desde que Milei llegó a la Presidencia, en diciembre de 2023, Argentina ha firmado un crédito de 20.000 millones de dólares con el FMI y un 'swap' -intercambio de divisas que cuando se ejecuta se convierte en deuda- por otros 20.000 millones con EE.UU.

Además, el Tesoro del país norteamericano ha realizado compras millonarias de pesos argentinos para evitar su desplome y Bessent ha gestionado personalmente más auxilios financieros con instituciones privadas.

En consecuencia, Argentina es una de las naciones más endeudadas del mundo y la que más debe al FMI, más de 56.820 millones de dólares a día de hoy. Los intereses estadounidenses en Argentina responden, según expertos consultados por EFE, a evitar la expansión de China en Latinoamérica, con la vista puesta en los recursos de este gran país suramericano.

3.¿Resurrección del peronismo?

La Presidencia de Milei siguió a un Gobierno peronista, considerado desastroso por propios y extraños, el de Alberto Fernández. Tuvo que llegar al poder un ultraliberal en lo económico y un ultraderechista en lo político para que el peronismo, con 80 años de historia, se revitalizara, pese a tener a su principal líder, la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), en prisión domiciliaria tras ser condenada por irregularidades en la adjudicación de obras.

La precariedad, con salarios que no alcanzan, y el recorte en políticas sociales han resucitado un peronismo que ha sacado la bandera de la independencia, la soberanía y la justicia social.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más importante por tener el mayor número de votantes del país, se ha erigido como un exponente relevante del peronismo tras haber arrasado en las elecciones legislativas de septiembre pasado en ese distrito electoral frente al partido de Milei.

4. Un cambio de rumbo político

Pase lo que pase el domingo, Argentina caminará hacia un nuevo rumbo político, pues, una vez atravesado el ecuador de su mandato, Milei podrá culminarlo con tranquilidad solo si tiene un Congreso a su favor. Si no lo consigue, le va a ser difícil sacar adelante su agresivo plan de ajuste, mundialmente conocido como la 'motosierra'.

Y el movimiento peronista ha puesto toda la fuerza para ganar con un único objetivo: "frenar a Milei". Si ganan el domingo se consolidarán como la mayor fuerza de la oposición y se tendrán que poner de acuerdo sobre quien será la figura que les guíe hacia las presidenciales de 2027.

5. Los mercados esperan el desenlace

Los mercados financieros están impacientes por conocer los resultados, pues de ello dependerá si los inversores depositan su confianza en Argentina. Está descontado que si gana el peronismo el peso argentino se depreciará frente al dólar. Algunos analistas hablan incluso de una severa devaluación.

Pero si gana Milei, los inversores tampoco las tienen todas consigo pues ven fisuras en el plan económico del Gobierno.

Algunos expertos afirman que habrá devaluación de todas las maneras, puesto que no se darían las condiciones para seguir sosteniendo un peso sobrevalorado a costa de compras masivas de la divisa local en detrimento de las reservas de la nación, tal y como ha ocurrido en las últimas semanas.