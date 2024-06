"¿No fue preso por corrupto?": Javier Milei no se disculpa con Lula da Silva y lo califica de "zurdito"

El presidente de Argentina, Javier Milei, rechazó disculparse con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como éste había reclamado, y en cambio lo calificó de "zurdito" con "el ego inflamado".

"Hay que ponerse por encima de estas nimiedades porque son más importantes los intereses de los argentinos y los brasileños que el ego inflamado de algún zurdito", declaró Javier Milei consultado por el canal de televisión LN+ respecto a la petición de Lula da Silva.

El presidente brasileño había dicho públicamente que no hablaría con Javier Milei hasta que éste se disculpara.

"No he conversado con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedir disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas tonterías, solo quiero que pida disculpas", dijo Lula da Silva en una entrevista al portal UOL.

El mandatario izquierdista no precisó a cuáles declaraciones se refería, aunque ya anteriormente Javier Milei se había referido a él como "corrupto".

"¿Cuáles son los problemas, que le dije corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Qué le dije comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada aún cuando sea verdad?", dijo este viernes Javier Milei consultado al respecto.

Saludo en el G7

Ambos presidentes se saludaron cordialmente cuando coincidieron recientemente en Italia durante la cumbre del G7, pero no se reunieron.

Lula da Silva había declarado que Argentina "es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina" y que "no es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina".

El mandatrio brasileño no asistió a la investidura de Javier Milei en diciembre pasado, a la que fue invitado su adversario político el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), cercano del jefe de Estado argentino.

Javier Milei y Lula da Silva volverán a coincidir en Asunción a principios de julio durante la cumbre del Mercosur, bloque comercial del cual son socios mayores junto a Paraguay y Uruguay.

Una fuente de la cancillería paraguaya confirmó a la AFP la asistencia de ambos mandatario a la cita el 8 de julio. (Con información de AFP)