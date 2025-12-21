Últimas Noticias
La expresidenta argentina Cristina Fernández se somete a una cirugía por un cuadro de apendicitis

Fernández fue ingresada en el Sanatorio Otamendi de la capital argentina por recomendación médica debido un agudo dolor abdominal.
La exmandataria, que evoluciona favorablemente, presentaba un cuadro agudo con "peritonitis localizada".

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner ha sido hospitalizada este sábado para ser sometida a una operación al presentar síntomas de apendicitis, por lo que ha sido trasladada a la clínica de Buenos Aires Sanatorio Otamendi desde su casa donde cumple prisión domiciliaria desde hace seis meses.

Fernández de Kirchner ha sido evaluada por un equipo médico en su domicilio debido a fuertes dolores abdominales por los que finalmente ha sido trasladada al recinto hospitalario de la capital porteña para someterse a una intervención quirúrgica

En su primera evaluación postoperatoria, el hospital ha confirmado que el examen inicial y la posterior cirugía laparoscópica validaron un diagnostico de apendicitis con peritonitis localizada, que "ha evolucionado hasta el momento sin complicaciones post operatorias".

Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, en el marco del caso 'Vialidad'. La expresidenta, que niega los cargos, ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.

A mediados del mes de julio, un tribunal de Buenos Aires concedió el arresto domiciliario a la exmandataria, a pesar de la postura de los fiscales, que habían pedido que la condena se cumpliera en una cárcel.

Para solicitar el arresto domiciliario la defensa de Kirchner se apoyó en su edad (72 años) y en que es "obligación" del Estado "velar por la seguridad de quienes ejercieron en el pasado la titularidad del Poder Ejecutivo". También recordaron que sufrió un intento de magnicidio.

