Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador piden a Venezuela “restablecer el orden democrático”

Los países firmantes expresaron su “profunda preocupación” por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela, sin mencionar la tensión entre Washington y Caracas.

Un grupo de seis países latinoamericanos suscribió este sábado una declaración conjunta en la que se exhorta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a restablecer el orden democrático por “medios pacíficos” y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El documento fue suscrito por los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y José Raúl Mulino (Panamá), y altas autoridades de Perú, Bolivia y Ecuador presentes en la cumbre del Mercosur, en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

En la declaración, difundida por la Cancillería peruana, los países firmantes expresaron su “profunda preocupación” por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela, sin mencionar la tensión entre Washington y Caracas por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

“[Los países] ratificaron la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur y reiteraron su compromiso con la defensa de las instituciones democráticas…”, se lee en el comunicado.

Brasil, Uruguay y Chile no suscribieron el comunicado

Según EFE, la declaración no fue suscrita ni por Brasil ni por Uruguay -ambos de postura progresista- y tampoco por Chile, que estaba representado en la cumbre como Estado asociado.

“… la cuestión de Venezuela se debatió durante la cumbre semestral del bloque, pero por las divergencias entre Brasil y Argentina, se excluyó de la declaración final toda mención sobre el país caribeño”, dice el texto de la agencia de noticias.

De acuerdo con la información, Brasil estaba abierto a incluir en la declaración una mención a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, pero también quería expresar preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos en la región y manifestar rechazo a las medidas unilaterales coercitivas.

Como no hubo acuerdo en estos puntos, el párrafo de Venezuela se excluyó de la declaración del Mercosur y los otros seis países optaron por divulgar un texto propio.