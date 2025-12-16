Últimas Noticias
Un soldado fue hallado muerto en la residencia oficial del presidente argentino Javier Milei

El soldado, cuya identidad no se ha dado a conocer de manera oficial, pertenecía al cuerpo de seguridad de la Quinta Presidencial de Olivo
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El fallecimiento del soldado, que tenía 21 años y podría haberse suicidado, según la prensa argentina, fue confirmado en la madrugada de este martes por servicios de emergencia médica que ingresaron a la residencia de Javier Milei.

Un soldado apareció muerto este martes en la residencia oficial del presidente argentino, Javier Milei, sin que por el momento se conozcan las causas, informó la Presidencia en un comunicado oficial.

El soldado, cuya identidad no se ha dado a conocer de manera oficial, pertenecía al cuerpo de seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos, ubicada en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y la Justicia inició una investigación para esclarecer el suceso.

"En horas de la madrugada (...), personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio. Un efectivo del personal militar, que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida", expresa el comunicado.

Soldado podría haberse suicidado, según prensa argentina

El fallecimiento del soldado, que tenía 21 años y podría haberse suicidado, según la prensa argentina, fue confirmado en la madrugada de este martes por servicios de emergencia médica que ingresaron a la residencia de Milei.

"Por disposición del juzgado federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis", agregó el comunicado oficial.

La Presidencia argentina también aclaró que la información que pueda surgir sobre este suceso será comunicada exclusivamente por el juzgado federal de San Isidro, que encabeza Arroyo Salgado. 

