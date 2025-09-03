Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25

Se elevan a 1 457 el número de muertos y a 3 394 los heridos por el terremoto en Afganistán

Afganistán afronta ahora un nuevo reto tras el sismo, el más devastador en el país desde los que afectaron en 2023 a la provincia de Herat.
Afganistán afronta ahora un nuevo reto tras el sismo, el más devastador en el país desde los que afectaron en 2023 a la provincia de Herat. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Portavoz adjunto de los talibanes indicó que algunos países han enviado equipos especializados para participar en las operaciones de rescate y que las carreteras que conducen a las zonas afectadas por el terremoto ya se han abierto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los talibanes elevaron este miércoles a 1 457 el número de fallecidos, a 3 394 el de heridos y a 6 782 las viviendas destruidas en las zonas afectadas hace tres días por un devastador terremoto de magnitud 6,0 en el este de Afganistán.

"Hasta el momento, el número de mártires ha llegado a 1 457 y el número de heridos a 3.394. El número de viviendas destruidas en las zonas afectadas llegó a 6 782", dijo en un mensaje publicado en su perfil de la red social X el portavoz adjunto de los fundamentalistas, Hamdullah Fitrat.

Los talibanes informaron que los equipos de rescate siguen trabajando este miércoles en la zona, donde se han producido varias réplicas sísmicas en las últimas horas.

"Los equipos de rescate trabajaron durante todo el día para rescatar a los atrapados bajo los escombros y transportar a los heridos, que luego fueron trasladados en avión a hospitales", dijo Fitrat, que aseguró que la mayoría de las zonas afectadas por los sismos ya están siendo cubiertas por operaciones de rescate y socorro.

El portavoz adjunto añadió que algunos países han enviado equipos de rescate especializados para participar en las operaciones de rescate y que las carreteras que conducen a las zonas afectadas por el terremoto ya se han abierto.

"Todos los departamentos gubernamentales, en cooperación con la población local, están haciendo esfuerzos para ayudar a los afectados", dijo el portavoz.

Afganistán, que enfrenta décadas de conflicto bélico y crisis económica, afronta ahora un nuevo reto tras el sismo, el más devastador en el país desde los que afectaron en 2023 a la provincia de Herat.

La ayuda global proveniente de países como la India ha comenzado a llegar en las últimas horas, paralela a la de organismos y agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales.

Te recomendamos

Informes RPP

Ucrania y Rusia: Tres años en guerra sin visos de solución

Después de tres años, la guerra entre Rusia y Ucrania ingresa a una nueva etapa con el cambio de postura de Estados Unidos en la administración del nuevo presidente Donald Trump. Desde la anexión de Crimea en 2014 hasta la "operación especial" de Vladimir Putin en febrero de 2022, el conflicto ha evolucionado, afectando a ciudades ucranianas y reconfigurando alianzas internacionales. Conozcamos más en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Afganistán terremoto sismo

Más sobre Asia

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA