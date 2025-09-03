Se elevan a 1 457 el número de muertos y a 3 394 los heridos por el terremoto en Afganistán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los talibanes elevaron este miércoles a 1 457 el número de fallecidos, a 3 394 el de heridos y a 6 782 las viviendas destruidas en las zonas afectadas hace tres días por un devastador terremoto de magnitud 6,0 en el este de Afganistán.

"Hasta el momento, el número de mártires ha llegado a 1 457 y el número de heridos a 3.394. El número de viviendas destruidas en las zonas afectadas llegó a 6 782", dijo en un mensaje publicado en su perfil de la red social X el portavoz adjunto de los fundamentalistas, Hamdullah Fitrat.

Los talibanes informaron que los equipos de rescate siguen trabajando este miércoles en la zona, donde se han producido varias réplicas sísmicas en las últimas horas.

"Los equipos de rescate trabajaron durante todo el día para rescatar a los atrapados bajo los escombros y transportar a los heridos, que luego fueron trasladados en avión a hospitales", dijo Fitrat, que aseguró que la mayoría de las zonas afectadas por los sismos ya están siendo cubiertas por operaciones de rescate y socorro.

El portavoz adjunto añadió que algunos países han enviado equipos de rescate especializados para participar en las operaciones de rescate y que las carreteras que conducen a las zonas afectadas por el terremoto ya se han abierto.

"Todos los departamentos gubernamentales, en cooperación con la población local, están haciendo esfuerzos para ayudar a los afectados", dijo el portavoz.

Afganistán, que enfrenta décadas de conflicto bélico y crisis económica, afronta ahora un nuevo reto tras el sismo, el más devastador en el país desde los que afectaron en 2023 a la provincia de Herat.

La ayuda global proveniente de países como la India ha comenzado a llegar en las últimas horas, paralela a la de organismos y agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales.