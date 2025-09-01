Últimas Noticias
Elevan a 800 los muertos y 2 500 los heridos por el terremoto en el este de Afganistán

Al temblor inicial, registrado a las 23:47 del domingo (hora local), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5.2.
Al temblor inicial, registrado a las 23:47 del domingo (hora local), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5.2. | Fuente: EFE | Fotógrafo: cuenta de X de la UNMigration en Afganistᮀ
Agencia EFE

por Agencia EFE

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid informó que las cifras “no son definitivas y podrían aumentar”. Asimismo, dijo que sus equipos de apoyo y médicos de varios ministerios están plenamente implicados en la asistencia a los afectados.

El Gobierno de facto talibán elevó este lunes a 800 los muertos y a unos 2 500 los heridos por el terremoto de magnitud 6.0 que sacudió anoche el este de Afganistán, según confirmaron fuentes oficiales.

"Como resultado de los terremotos de anoche en las provincias orientales, el número de muertos en Kunar ha alcanzado los 800, mientras que el de heridos se eleva a 2 500", declaró en una rueda de prensa el portavoz talibán Zabihullah Mujahid.

El funcionario advirtió de que las cifras "no son definitivas y podrían aumentar". Añadió que en Nangarhar el balance no ha cambiado, con 12 muertos y 255 heridos.

"Nuestros equipos de apoyo y médicos de varios ministerios están plenamente implicados en la asistencia a los afectados", aseguró Mujahid.

El ministro del Interior, Khalifa Sirajuddin Haqqani, ha dado instrucciones a los funcionarios locales para que presten asistencia inmediata a las familias afectadas, confirmaron fuentes oficiales.

Registro del sismo

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del seísmo principal, de magnitud 6.0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.

Al temblor inicial, registrado a las 23:47 del domingo (hora local), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5.2.

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras clave en las regiones del este del país.

Las autoridades temen que el balance aumente a medida que se accede a las zonas más remotas.

Afganistán es uno de los países más vulnerables del mundo a los desastres naturales. La precariedad de sus infraestructuras, el frágil sistema sanitario y la falta de apoyo internacional agravan el impacto de catástrofes como la ocurrida anoche en el este del país.

Tags
Afganistán Terremoto

