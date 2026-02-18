Peter Greene: esta es la verdadera causa de muerte del actor de 'La Máscara' y 'Pulp Fiction'

Peter Greene y Cameron Diaz en una escena de la película La Máscara. | Fuente: New Line Cinema

¿Qué es lo que se sabía sobre la muerte de Peter Greene?

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio TMZ, el cuerpo de Peter Greene presentaba algunas heridas al momento de ser hallado. Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado qué causó esas lesiones ni si están directamente relacionadas con su muerte.

El equipo forense aún trabaja para establecer tanto la causa como la forma del fallecimiento. Por el momento, no se ha confirmado si la muerte del actor fue producto de un homicidio, un suicidio, el consumo de drogas u otra circunstancia.

Fue el 12 de diciembre de 2025 que la policía acudió al departamento de Peter Greene en Manhattan. Las autoridades acudieron al lugar tras recibir reportes de vecinos que aseguraron haber escuchado música a alto volumen proveniente del interior del departamento durante varios días.

Según la información, los residentes del edificio notificaron primero a la administración, que posteriormente contactó a la policía. Para poder ingresar al inmueble, fue necesario llamar a un cerrajero.

Las fuentes indicaron que el cuerpo del actor fue localizado en la sala de su vivienda. Peter Greene tenía 60 años al momento de su muerte.

¿Quién fue Peter Greene?

Peter Greene nació en octubre de 1965 en Montclair, New Jersey, y alcanzó notoriedad en la década de 1990, periodo en el que se consolidó como uno de los villanos recurrentes del cine.

Su carrera actoral comenzó a los 25 años en los escenarios teatrales de Nueva York. Posteriormente dio el salto al cine, donde se especializó en interpretar villanos y policías corruptos.

A lo largo de su trayectoria, participó en más de 40 películas y series, y trabajó bajo la dirección de cineastas como Oliver y Guy Ritchie. En años recientes, continuó activo en producciones independientes y en apariciones menores en la televisión.

Entre sus trabajos más conocidos figuran La Máscara (1994) y Pulp Fiction (1994), además de su participación en The Usual Suspects (1995), entre otras producciones cinematográficas.

En Pulp Fiction, la película dirigida por Quentin Tarantino, interpretó a Zed, uno de los antagonistas más recordados del cine contemporáneo, caracterizado por su violencia y comportamiento perturbador.

Ese mismo año también tuvo un papel antagónico en La Máscara, donde dio vida a Dorian Tyrell, un delincuente cuyo objetivo se centró en obtener la máscara y acabar con Stanley Ipkiss, interpretado por Jim Carrey.

