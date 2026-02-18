Fuerza Popular responsabiliza a Rafael López Aliaga por elección de José María Balcázar como presidente interino

Fuerza Popular culpó a Rafael López Aliaga por la elección de José María Balcázar como presidente de la Mesa Directiva del Congreso y, en consecuencia, como nuevo presidente interino de la República del Perú.

En medio de una conferencia de prensa, la agrupación fujimorista se plasmó en el Salón de Pasos Perdidos del Parlamento para expresar su molestia por la elección del legislador de Perú Libre.

Es así como la congresista Martha Moyano tomó la palabra responsabilizando tanto a López Aliaga como al partido de Renovación Popular.

“Gracias a esa irresponsabilidad de ese partido y del señor Rafael López Aliaga que sigue acusando a Fuerza Popular de su propia irresponsabilidad y su patinada porque creía que con esto se podía tener más votos”, expresó la legisladora fujimorista.

Del mismo modo, Moyano aseguró que la bancada naranja se opuso desde un principio a la censura del expresidente José Jerí.

“Nosotros nos opusimos y estuvimos en contra de la censura de José Jerí y nos mantuvimos firmes como hasta ahora”, aseveró.