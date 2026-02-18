Últimas Noticias
Fuerza Popular responsabiliza a Rafael López Aliaga por elección de José María Balcázar como presidente interino

Martha Moyano responsabiliza a Rafael López Aliaga por la elección de José María Balcázar.
Martha Moyano responsabiliza a Rafael López Aliaga por la elección de José María Balcázar. | Fuente: Andina
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Es su responsabilidad", expresó la congresista Martha Moyano al afirmar que Fuerza Popular votó en bloque por la candidatura de María del Carmen Alva, de Acción Popular.

Fuerza Popular culpó a Rafael López Aliaga por la elección de José María Balcázar como presidente de la Mesa Directiva del Congreso y, en consecuencia, como nuevo presidente interino de la República del Perú.

En medio de una conferencia de prensa, la agrupación fujimorista se plasmó en el Salón de Pasos Perdidos del Parlamento para expresar su molestia por la elección del legislador de Perú Libre.

Es así como la congresista Martha Moyano tomó la palabra responsabilizando tanto a López Aliaga como al partido de Renovación Popular.

“Gracias a esa irresponsabilidad de ese partido y del señor Rafael López Aliaga que sigue acusando a Fuerza Popular de su propia irresponsabilidad y su patinada porque creía que con esto se podía tener más votos”, expresó la legisladora fujimorista.

Del mismo modo, Moyano aseguró que la bancada naranja se opuso desde un principio a la censura del expresidente José Jerí.

“Nosotros nos opusimos y estuvimos en contra de la censura de José Jerí y nos mantuvimos firmes como hasta ahora”, aseveró.

María del Carmen Alva no pudo conseguir ganar la elección en la Mesa Directiva del Congreso.
María del Carmen Alva no pudo conseguir ganar la elección en la Mesa Directiva del Congreso. | Fuente: Andina

Fuerza Popular asegura que “votó en bloque” por María del Carmen Alva

En otro momento, Martha Moyano, quien también es candidata al Senado, resaltó que Fuerza Popular votó en bloque por la candidatura de María del Carmen Alva, quien no pudo conseguir los votos necesarios para su elección.

“Nosotros anunciamos que votaríamos por la señora María del Carmen Alva. Nuestro partido y nuestra bancada siempre vota en bloque y cumplimos firmemente lo que prometemos”, declaró.

Finalmente, advirtió que “lo que pase mañana” sería responsabilidad tanto de Rafael López Aliaga como de Renovación Popular. “Por si acaso, lo que ocurra mañana o pasado será responsabilidad de quienes nos trajeron a esta situación”, añadió.

Congreso eligió a José María Balcázar como presidente interino

El Pleno del Congreso de la República eligió a José María Balcázar como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Parlamento. Como consecuencia de esta designación, el integrante de la bancada de Perú Libre asumió también la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí.

La elección se llevó a cabo en una sesión realizada en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, donde los parlamentarios votaron entre cuatro postulantes a la presidencia de la Mesa Directiva.

Los candidatos en contienda fueron: Héctor Acuña (Honor y Democracia), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar (Perú Libre).

Tras la votación, la lista 4, encabezada por Balcázar, alcanzó los votos necesarios para imponerse y asumir la dirección del Congreso y por consiguiente la asunción de la Presidencia de la República.

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
