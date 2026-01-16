Corea del Sur: prisión para el expresidente Yoon Suk-yeol por cargos vinculados a su ley marcial

Un tribunal en Seúl dictó sentencia este viernes 16 de enero de cinco años de prisión para el expresidente Yoon Suk-yeol tras hallarlo culpable de los cargos de obstrucción y destrucción de evidencia en un juicio vinculado a la declaratoria de ley marcial que hizo en diciembre de 2024 y que culminó en su destitución y arresto.

El dictamen —televisado en directo a todo el país— es el primero en ocho juicios que enfrenta Yoon, el primer líder en ejercicio en la historia de Corea del Sur en ser procesado por cargos criminales.

El Tribunal Central del distrito de Seúl declaró a Yoon culpable de obstaculizar a las autoridades movilizando al servicio de seguridad presidencial para impedir la ejecución de una orden de arresto en su contra.

También se le declaró culpable de falsificación de documentos oficiales y del incumplimiento del procedimiento legal requerido para la declaratoria de ley marcial, que estipula que debe discutirse en una reunión formal del gabinete.

“El acusado abusó de su enorme influencia como presidente para impedir la ejecución de órdenes judiciales legítimas a través de funcionarios del Servicio de Seguridad, lo que supuso una privatización efectiva de los funcionarios [...] leales a la República de Corea en aras de su seguridad personal y su beneficio personal”, afirmó el juez principal del tribunal compuesto por tres magistrados.

La Fiscalía había solicitado 10 años de prisión, pero el tribunal impuso una pena menor de cinco y lo absolvió de uno de los cargos vinculado a la supuesta difusión de información falsa a medios extranjeros.

Los abogados del exmandatario aseguraron que apelarán la sentencia y denunciaron que la decisión se tomó de “manera politizada”.