Corea del Sur: prisión para el expresidente Yoon Suk-yeol por cargos vinculados a su ley marcial

Yoon se encuentra en prisión preventiva de forma ininterrumpida desde el pasado julio. Se desconoce cuándo pasará a cumplir efectivamente la condena de este viernes en medio de afirmaciones de que su equipo legal apelará el fallo. |
Fuente: EFE |
Fotógrafo: JEON HEON-KYUN
Bajo sus órdenes, el Ejército irrumpió inmediatamente en el edificio de la Asamblea Nacional y bloqueó la entrada desde el exterior.
El caos se desató cuando los trabajadores del Parlamento intentaron impedir que los soldados entraran en el hemiciclo.
Al parecer, muchos de los soldados no acordonaron diligentemente toda el área, lo que permitió a un número suficiente de legisladores ingresar en la sala de reuniones para rechazar el decreto de Yoon: 190 diputados de un total de 300, incluidos miembros del partido del presidente, consiguieron reunirse para votar el levantamiento de la ley marcial.
Tras seis horas de confusión, el gobierno accedió finalmente a la petición de los diputados y retiró el texto del decreto. La ley marcial invocada por Yoon había sido derrotada de manera decisiva, pero tendría un efecto devastador para Yoon y su gobierno.
La declaratoria fue frustrada en gran medida por la resistencia pública y la vacilación de los militares, además de disturbios y presión social.
Aunque no ocurrieron incidentes de violencia excesiva —ni muertes— más allá de forcejeos, peleas y ventanas rotas, las acciones del mandatario conservador sí provocaron la mayor crisis política en Corea del Sur en décadas, con efectos adversos en sus mercados financieros y en la ciudadanía, que se impuso al miedo, incertidumbre y recuerdos de las dictaduras en las décadas de 1970 y 1980, cuando los líderes y militares utilizaron la ley marcial y medidas de emergencia para reprimir las manifestaciones.
Miles de ciudadanos protestaron, bloquearon vehículos militares y filmaron los acontecimientos, como resistencia al decreto, indicó entonces Amnistía Internacional, que también dio cuenta de que algunas unidades militares se negaron a obedecer órdenes de atacar a civiles, impidiendo un conflicto más amplio.
Las peticiones de dimisión se multiplicaron inmediatamente y finalmente, el 14 de diciembre, se aprobó una moción que destituyó a Yoon del cargo.
Acusado de insurrección, enfrenta una posible sentencia de muerte
Yoon ha mantenido que no tenía intenciones de someter al país a un régimen militar durante un periodo prolongado, afirmando que su decreto sólo tenía como propósito informar a la ciudadanía sobre el peligro de que el Parlamento, controlado por los liberales, obstaculizara su agenda.
Pero los investigadores han considerado el decreto de Yoon como un intento de reforzar y prolongar su mandato, y lo han acusado de rebelión, abuso de poder y otros delitos.
En otra causa criminal, Yoon está acusado de planear una insurrección, un cargo para el que los fiscales han solicitado la pena de muerte, argumentando que carecía de fundamentos legales para declarar la ley marcial y ordenar a las tropas que arrestaran a los legisladores.
Corea del Sur es considerado un país abolicionista y mantiene una moratoria no oficial sobre todas las sentencias de muerte: la última fue dictada en 2016 y no ha ejecutado a nadie desde 1997.
También se enfrenta acusaciones por perjurio en relación con su testimonio durante un juicio en el que estaba implicado su antiguo primer ministro, y una violación de la Ley de Fondos Políticos relacionada con un poderoso agente vinculado a su esposa y antigua primera dama, Kim Keon Hee.
Estos cargos se suman a los de abuso de autoridad y obstrucción e interferencia en una investigación interna sobre la muerte de un oficial de la Marina en 2023.
Yoon fue puesto en libertad el 8 de marzo después de que un tribunal anulara su orden de detención. Sin embargo, volvió a ser detenido el 10 de julio, después de que el tribunal concediera una orden de detención solicitada por un equipo especial de fiscales que investigaba cargos adicionales.