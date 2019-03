Esto termina por atizar tensiones sociales. Los habitantes más privilegiados de Ulán Bator no dudan en culpar a los inmigrantes de los barrios periféricos de la contaminación, y piden su expulsión. "Esas personas vienen a instalarse en la capital porque precisan de un ingreso regular (...) no es su culpa", se indigna Dorjdagva Adiyasuren, madre de una familia que vive en una yurta con seis niños. Para tratar de resolver el problema, las autoridades prohibieron los movimientos migratorios en el interior del país en 2017. Y desde 2018 el uso de carbón en estufas teóricamente ya no está autorizado, aunque esta normativa raramente se aplica.