Presidencia confirma que Hernando de Soto asumirá el cargo de primer ministro

El economista asumirá el liderazgo del gabinete durante los próximos meses. La juramentación de todos los ministros será el martes 24 de febrero.

El economista Hernando de Soto será el primer ministro del gobierno de José María Balcázar, así lo informó Presidencia Perú en un comunicado difundido en todas sus redes sociales oficiales.

"Su incorporación fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes", se lee en el pronunciamiento emitido por el Gobierno.

En el comunicado también se dio a conocer que la juramentación de Hernando de Soto y el resto de ministros será este martes 24 de febrero.

Desde el Poder Ejecutivo se dio a conocer ayer que el presidente Balcázar y De Soto se reunieron en Palacio para dialogar "sobre las funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros con el objetivo de posicionar al Perú en el mercado y en la diplomacia internacional".

Prepara un viaje

El flamante primer ministro viajaría, como parte de acciones simbólicas a futuro, rumbo a Estados Unidos y Canadá para reunirse con pueblos indígenas de ambos países nortamericanos, "con el propósito de tender puentes y promover la unión del 'cóndor y el águila'". Así lo da a conocer Presidencia de la República en el mismo comunicado.

La visita de Hernando de Soto, según el Ejecutivo, tiene como objetivo intercambiar "experiencias" sobre "cómo las sociedades emergentes pueden beneficiarse". No obstante, en el pronunciamiento no se dieron a conocer las fechas en las que el funcionario acudiría a Norteamérica.