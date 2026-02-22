Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Presidencia confirma que Hernando de Soto asumirá el cargo de primer ministro

Hernando de Soto: Presidencia confirmó que el economista será el nuevo primer ministro de José María Balcázar
Hernando de Soto: Presidencia confirmó que el economista será el nuevo primer ministro de José María Balcázar | Fuente: Presidencia Perú
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El economista asumirá el liderazgo del gabinete durante los próximos meses. La juramentación de todos los ministros será el martes 24 de febrero.

El economista Hernando de Soto será el primer ministro del gobierno de José María Balcázar, así lo informó Presidencia Perú en un comunicado difundido en todas sus redes sociales oficiales.

"Su incorporación fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes", se lee en el pronunciamiento emitido por el Gobierno.

En el comunicado también se dio a conocer que la juramentación de Hernando de Soto y el resto de ministros será este martes 24 de febrero. 

Desde el Poder Ejecutivo se dio a conocer ayer que el presidente Balcázar y De Soto se reunieron en Palacio para dialogar "sobre las funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros con el objetivo de posicionar al Perú en el mercado y en la diplomacia internacional".

Prepara un viaje

El flamante primer ministro viajaría, como parte de acciones simbólicas a futuro, rumbo a Estados Unidos y Canadá para reunirse con pueblos indígenas de ambos países nortamericanos, "con el propósito de tender puentes y promover la unión del 'cóndor y el águila'". Así lo da a conocer Presidencia de la República en el mismo comunicado. 

La visita de Hernando de Soto, según el Ejecutivo, tiene como objetivo intercambiar "experiencias" sobre "cómo las sociedades emergentes pueden beneficiarse". No obstante, en el pronunciamiento no se dieron a conocer las fechas en las que el funcionario acudiría a Norteamérica.

El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Hernando de Soto José María Balcázar

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA