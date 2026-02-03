Japón: el condenado por el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe apelará su sentencia de cadena perpetua

Tetsuya Yamagami, condenado en enero a cadena perpetua por asesinar al ex primer ministro japonés Shinzo Abe con un arma casera en 2022, planea apelar su sentencia, recogen este martes medios locales como la cadena de televisión NHK o la agencia de noticias Kyodo.

NHK, que cita a fuentes cercanas al caso, aseguró que el equipo de abogados que representa a Yamagami no está de acuerdo con la sentencia, por lo que ha decidido recurrir antes de que finalice el plazo para presentar apelaciones este miércoles.

Yamagami, por su parte, ha dado el visto bueno a recurrir su cadena perpetua, dictaminada el pasado 21 de enero por el Tribunal del Distrito de Nara.

Durante el juicio, uno de los argumentos centrales de la defensa fue que la difícil infancia del acusado, cuya familia acabó en bancarrota por las cuantiosas donaciones realizadas por su madre a la conocida como 'secta Moon' (lo que según Yamagami motivó el magnicidio por los presuntos vínculos de Abe con el polémico grupo), debería considerarse un atenuante.

El tribunal, sin embargo, rechazó este argumento, y aceptó sin cambios la solicitud de la Fiscalía de condenar a Yamagami a cadena perpetua.

El asesinato de Abe durante un acto electoral en 2022 conmocionó al mundo y, al mismo tiempo, destapó un escándalo por los vínculos de algunos miembros del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) con la polémica Iglesia de la Unificación (conocida peyorativamente como la 'secta Moon').



La polémica Iglesia de la Unificación

Algunas teorías sostienen que la llegada del grupo a Japón fue facilitada por el exmandatario Nobusuke Kishi, abuelo de Abe, lo que llevó a Yamagami a descargar su rencor en su heredero político.

El magnicidio hizo que muchas víctimas del credo en Japón sacaran a la luz sus historias, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para dar sus bienes al grupo.

El exmandatario japonés Fumio Kishida inició, a raíz del asesinato de Abe, una investigación sobre las actividades de la Iglesia de la Unificación, tras lo que el Gobierno solicitó privar al organismo de las ventajas fiscales de las que gozaba como organización religiosa.

Finalmente, un tribunal japonés ordenó el pasado marzo la disolución del grupo como organización religiosa, aunque la Iglesia de la Unificación apeló la decisión y el proceso judicial continúa.

Fundada en 1954 en Corea del Sur, donde es objeto de un creciente escrutinio por sus donaciones a políticos, la agrupación es conocida por sus bodas masivas y entre los puntos que investigó el Gobierno japonés están las 'ventas espirituales' con las que supuestamente coacciona a sus miembros para que compren objetos a precios desorbitados.

