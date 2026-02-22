¿Cuántos minutos han jugado los fichajes extranjeros de Universitario en lo que va de la Liga1 2026?

Universitario tuvo para ganarle a Sporting Cristal. Sin embargo, pese al 2-0 a su favor en el primer tiempo, el cuadro celeste se lo empató a poco del final por el Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Para este cotejo, en Universitario de Deportes no jugaron tres de sus refuerzos del extranjero. Por ejemplo, tanto el argentino Héctor Fertoli como el brasilero Miguel Silveira se quedaron en el banco de suplentes, mientras que el senegalés Sekou Gassama no fue convocado por el director técnico Javier Rabanal.

Así, si sumamos las cuatro jornadas que ha jugado Universitario en el Apertura y tomando únicamente los fichajes del extranjero, el defensa Caín Fara ha sido titular en todos los partidos y no ha salido del campo de juego (360 minutos en cancha).

Los números del extranjero en Universitario

Otro de los que tuvo acción en las cuatro primeras fechas ha sido el delantero argentino Lisandro Alzugaray. Contra los rimenses fue titular y ya lleva 239 minutos jugados de 360 posibles.

Después viene Gassama, quien debutó frente a Cienciano. El atacante africano, de momento, tan solo suma 30 minutos en el campo con la 'U' en un partido.

Por otra parte, Héctor Fertoli tiene 20 minutos con la camiseta de Universitario repartidos en dos partidos de la Liga1 Te Apuesto. Apuntaba a sumar frente a la 'SC', pero se quedó en el banco de suplentes.

En tanto, pasando a un jugador peruano que sumó al plantel de la 'U' para esta nueva temporada, el portero Diego Romero ha sido titular en las cuatro fechas del Apertura. Así, el exBanfield ya tiene 360 minutos en el arco merengue.

La palabra de Miguel Silveira

Justamente, Miguel Silveira tuvo breves comentarios a su presente en Universitario. Aguarda que ante FC Cajamarca, el próximo domingo, se le dé la oportunidad en el Monumental.

"Cuando el míster lo crea, estaré listo. Lo primero es el pensamiento por el equipo", indicó el también exfutbolista del fútbol japonés.