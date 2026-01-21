Japón reactivó la mayor central nuclear del mundo quince años después del accidente de Fukushima

TEPCO puso en funcionamiento el reactor número 6 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo.

La compañía eléctrica japonesa TEPCO reactivó este miércoles la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, quince años después de la clausura de la planta en 2011 a raíz del accidente de Fukushima, gestionada por la misma empresa.

TEPCO puso en funcionamiento el reactor número 6 de la planta, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo, uno de los dos que cuentan con la aprobación de las autoridades para volver a funcionar.

La reactivación llega con un día de retraso debido a la detección de un fallo en una alarma, que no sonó durante una prueba para retirar las barras de control del reactor.

La asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra la central, aprobó el pasado mes de diciembre la reactivación del sexto reactor de la planta, después de que el regulador nuclear nacional diera su visto bueno a encender dos de los siete reactores del complejo.

Los reactores 6 y 7 pasaron las revisiones para su reactivación en 2017, pero posteriormente se ordenó a la central permanecer inoperativa por fallas en la seguridad contra ataques terroristas.

En diciembre de 2023, se dio el visto bueno a las medidas adoptadas y desde entonces la operadora, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), viene realizando los trámites necesarios para ponerlas en marcha.

Por su capacidad de más de 8 000 megavatios (MW), la planta de Kashiwazaki-Kariwa es una pieza clave en el plan de suministro energético de TEPCO y va en línea con la estrategia promovida por el Ejecutivo japonés de Sanae Takaichi de impulsar las nucleares con vistas a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones.



Se trata el primer encendido de una central operada por TEPCO, que gestionaba la planta de Fukushima antes del desastre atómico de 2011, desatado por el gran terremoto y posterior tsunami en el este de Japón.

El desastre nuclear llevó a crear protocolos de seguridad más estrictos para todas las plantas del país, que debieron suspender sus operaciones hasta atenerse a los nuevos estándares. Japón reanudó en 2015 su primer reactor tras la crisis.

La reactivación tiene lugar entre la preocupación por las condiciones de seguridad de la planta nuclear de Hamaoka, gestionada por la Chubu Electric Power, debido a las sospechas de que la empresa que opera la central presentó datos erróneos sobre su capacidad de resistir terremotos.

La semana pasada, la Autoridad de Regulación Nuclear japonesa (NRA) suspendió la revisión para reactivar esta planta situada al suroeste de Tokio, parada desde 2011 y considerada como una de las instalaciones atómicas potencialmente más peligrosas del mundo debido a que está situada en una zona en la que se juntan cuatro grandes placas tectónicas.

