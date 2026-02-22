El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido en México

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco (oeste).

A través de un comunicado, la Secretaría de Defensa Nacional del Gobierno mexicano informó que las Fuerzas Especiales del Ejército llevaron a cabo un operativo en Tapalpa, a fin de lograr la detención de Oseguera Cervantes en esta localidad.

Durante el operativo, el personal militar respondió a los ataques de los criminales, lo que resultó en la muerte de cuatro integrantes del CJNG en el lugar, y otras tres personas que resultaron gravemente heridas y fallecieron durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

"Entre estos últimos se encuentra Rubén 'N' (a) Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación", precisaron.

Los efectivos también lograron la detención de otros dos integrantes del cartel e incautaron armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Asimismo, tres elementos de la institución militar resultaron heridos. Ellos fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad de México, para su atención médica de urgencia.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

¿Quién era 'El Mencho'?

Oseguera Cervantes, de 56 años y alias El Mencho, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

CJNG, declarado "terrorista" por EE. UU.

El CJNG es uno de los carteles mexicanos que Washington declaró como terroristas desde el año pasado.

Tras el operativo de este día, en aparente reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país.

En imágenes difundidas por medios y redes sociales se observan vehículos incendiados y columnas de humo en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro) y Tamaulipas (norte), así como negocios quemados en Guanajuato (centro).

El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano informó que se venían atendiendo los bloqueos en algunas zonas de Jalisco. "Nuestra prioridad es la seguridad y protección de la ciudadanía", manifestaron.