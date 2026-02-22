Baja en Real Madrid: Dani Ceballos se lesionó y será ausencia por dos meses aproximadamente

Lejos de los terrenos de juego. Dani Ceballos, volante del Real Madrid, estará fuera de los terrenos de juego un periodo estimado cercano a los dos meses tras sufrir una "lesión muscular" en el sóleo de la pierna derecha.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha", informó el Real Madrid en su página web oficial.

Lesión que, según apuntan desde el entorno del Real Madrid, le mantendrá de baja un periodo cercano a los dos meses. Volverá para la recta final de LaLiga e instancias decisivas de la Champions League, en caso el club siga en competencia en este último campeonato.

¿Cómo fue la lesión de Dani Ceballos?

Un Ceballos que cayó lesionado tras disputar los instantes finales del partido del sábado ante Osasuna, en el que fue protagonista, de forma negativa.

De las botas del centrocampista nació la acción del tanto de la victoria de Raúl García de Haro, en el minuto 90.

El mediocampista Dani Ceballos llevaba ocho minutos en el campo, tras sustituir al turco Arda Güler, y erró en un pase en zona de peligro que lanzó el ataque que decidió el partido.

"Asumo mi responsabilidad", escribió el volante español del Real Madrid en sus redes sociales tras el encuentro.

Se debe tener en cuenta que el futbolista afrontará ahora un periodo cercano a los dos meses de baja por la lesión en el sóleo, en la parte final de una temporada en la que no está contando con mucho protagonismo -810 minutos- y con solo un año más de contrato por delante, hasta el 30 de junio de 2027.