Boric critica a Trump por presión a Smithsonian: "La democracia en EEUU está siendo socavada día a día"

El mandatario chileno criticó la gestión de Donald Trump.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

A través de sus redes sociales, el mandatario chileno cuestionó la arremetida de Trump contra el Instituto Smithsonian, que gestiona gran parte de los museos de Washington, para asegurarse de que sus contenidos encajen en su visión del “americanismo” y estén libres de lo que califica como “contenido woke” o progresista.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó este lunes la decisión del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de "revisar" los museos del Instituto Smithsonian, considerados entre los mejores del mundo, y advirtió que "la democracia en EE.UU. está siendo socavada día a día".

"¿Se imaginan si en Chile el Gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea. Pero eso es justamente lo que está haciendo el Gobierno del presidente Trump en Estados Unidos", escribió Boric en sus redes sociales.

Trump arremetió contra el Instituto Smithsonian, que gestiona gran parte de los museos de Washington, para asegurarse de que sus contenidos encajen en su visión del "americanismo" y queden libres de lo que califica como "contenido woke" (progresista).

"El Smithsonian está fuera de control. Todo lo que se discute es lo horrible que es nuestro país, lo terrible que fue la esclavitud y lo poco que han logrado los desfavorecidos, nada sobre el éxito, nada sobre lo positivo, nada sobre el futuro", publicó Trump en su red Truth Social.

No es la primera vez que Boric cuestiona en público a Trump por este tema. El 14 de agosto, durante la entrega de los Premios Presidente de la República a la Música Nacional y a las Artes Escénicas, lo acusó de "censurar uno de los museos más importantes de Estados Unidos" para "intervenir en su curatoría" y asegurarse de que cumpla las directrices del Gobierno.

"Eso es absolutamente inaceptable desde un país como Chile", dijo en su momento el presidente chileno

Trump firmó en marzo una orden ejecutiva con la que amenazó con dejar de financiar programas de la institución –el mayor complejo museístico, educacional y de investigación del mundo– porque, a su juicio, promueve "el adoctrinamiento". Desde entonces, ha sido señalado por presionar a la institución, incluido el despido en mayo de Kim Sajet, directora de la National Portrait Gallery de Washington.

Tags
Gabriel Boric Chile Donald Trump Estados Unidos

