Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió el centro de Chile esta mañana, reportó el Centro Sismológico Nacional del vecino país.

El epicentro del movimiento telúrico, sentido a las 10:34 a.m. (hora local), se ubicó a 13 kilómetros al oeste de la localidad de Punitaqui, en la región de Coquimbo, a una profundidad de 51 kilómetros, detalló la institución.

Al cierre de este informe, el Centro Sismológico Nacional de Chile ha reportado hasta tres réplicas sensibles, de magnitudes 2.8, 3.0 y 4.1, en la localidad de Punitaqui.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este remezón.

Cabe mencionar que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) también reportó la ocurrencia del fuerte sismo, aunque situó su magnitud en 6.2.

En tanto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el fuerte sismo con epicentro en Chile no ha generado una alerta de tsunami en nuestro litoral.

Hora Local: 2026/02/12 10:34:30, mag: 6.1, Lat: -30.82, Lon: -71.39, Prof: 54.4, Loc : 12.76 km al O de Punitaqui — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) February 12, 2026

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.