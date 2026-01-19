Incendios en Chile: cifra de fallecidos se mantiene en 19 y fuego ya consumió más de 20 mil hectáreas, señala editor de BioBioChile

Gustavo Donat, editor de prensa de BioBioChile, señaló que la cifra oficial de víctimas mortales tras los incendios forestales que azotan la zona centro y sur de Chile se mantiene en 19, de acuerdo con el último reporte entregado por las autoridades.

Sin embargo, el impacto en la infraestructura es devastador y las cifras de daños materiales continúan en aumento. Solo en la ciudad de Penco y los alrededores de Concepción, se registran más de 320 viviendas totalmente destruidas.

Además, existe una gran preocupación por otras 1 140 viviendas que continúan en proceso de evaluación, las cuales podrían presentar desde daños parciales hasta pérdidas totales a causa del avance descontrolado del fuego.

“La cifra de fallecidos no ha cambiado por lo menos en las últimas horas. Se mantienen en 19 personas fallecidas, de acuerdo con las autoridades. Aún así tenemos más de 320 viviendas destruidas en la ciudad de Penco, y en todo alrededor de la ciudad de Concepción. Eso sí, las autoridades siguen insistiendo de que hay más de 1 140 viviendas que continúan en evaluación respecto a los daños que puedan tener", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Más de 20 mil hectáreas afectadas

Respecto a la magnitud de los siniestros, Donat señaló que, si bien aún no hay claridad sobre el origen de las llamas, se han identificado dos focos principales que siguen activos y siendo combatidos por los brigadistas.

El periodista detalló que el incendio Trinitarias ha consumido 14 187 hectáreas, mientras que el siniestro en Rancho Chico ha arrasado con otras 6 154 hectáreas. Al sumar ambas cifras, el cálculo arroja que ya son más de 20 000 las hectáreas de terreno quemadas solo en la zona de Concepción.

El gobierno chileno decretó el estado de catástrofe para acelerar los procesos burocráticos | Fuente: RPP

Estado de catástrofe

Ante este escenario crítico, el gobierno chileno decretó el estado de catástrofe. Según explicó el editor de BioBioChile, esta medida busca acelerar los procesos burocráticos para la asignación de fondos y ayudas económicas a los municipios más afectados.

Esta declaratoria también ha permitido el despliegue de las Fuerzas Armadas, por lo que el Ejército ya se encuentra en las calles tratando de colaborar en la respuesta ante una cantidad de damnificados que es muy superior a la registrada en temporadas anteriores.

Finalmente, Donat se refirió al funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que envía mensajes masivos a los celulares sin necesidad de conexión a internet. Aunque se trata de una herramienta vital, ha recibido críticas de expertos por una deficiencia logística clave: ordena evacuar, pero no indica hacia dónde deben dirigirse las personas.

El periodista puntualizó que la falta de puntos de referencia en los mensajes genera confusión, un problema similar al que se presenta con las alertas de tsunami en la región.