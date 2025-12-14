El ultraderechista José Antonio Kast lidera el recuento de votos en Chile, con más el 25 % escrutado

El líder del Partido Republicano lidera el conteo en casi todas de las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital.

El ultraderechista José Antonio Kast lidera el escrutinio de los votos con una ventaja de 19 puntos respecto a la izquierdista Jeannette Jara, con más del 25 % de los sufragios escrutados, de la segunda vuelta presidencial que se celebró este domingo en Chile.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 59,8 % de los votos frente al 40,17 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

Ambos candidatos compiten por suceder al progresista Gabriel Boric en La Moneda, la sede del Gobierno, en una segunda vuelta histórica, marcada por la mayor participación electoral en la historia de Chile, debido a la implementación del voto obligatorio para todo el censo. Más de 15,7 millones de personas fueron convocadas a las urnas.

El líder del Partido Republicano lidera el conteo en casi todas de las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital.

De confirmarse estos resultados, Kast será el primer dirigente identificado con el pinochetismo en llegar a La Moneda en democracia y recibirá la banda presidencial el próximo 11 de marzo de manos de Boric, su rival en las elecciones de 2021, en las que perdió por amplio margen.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

La inseguridad y migración irregular en el centro

El primer y único derechista en llegar al poder hasta ahora, desde el retorno a la democracia, ha sido el fallecido Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la permanencia del dictador.

La campaña ha girado casi de manera monotemática en torno al aumento de la delincuencia y la migración irregular, pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, con una tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes.

Ambos candidatos prometieron blindar la frontera norte y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, pero ha sido Kast el que ha garantizado medidas más duras como la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o construir cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

Los comicios se celebran en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30 %.

El presidente que salga de las urnas este domingo tendrá que lidiar con un Legislativo sin fuerzas mayoritarias, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso (76 de 155) y empatado con la centro-izquierda y la izquierda en el Senado.