España investiga si la peste porcina salió de un laboratorio mientras aumentan los casos

¿Salió el virus de la peste porcina africana de un laboratorio? El Gobierno lo está investigando, pero ante esta hipótesis todas las miradas se dirigen ahora al Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA) de Bellaterra, institución que lleva casi dos décadas estudiando este agente patógeno y que está situada muy cerca de donde se detectó el brote.En la imagen un Mosso d'Esquadra desinfecta un vehículo en las inmediaciones del Centro el pasado 4 de diciembre.
¿Salió el virus de la peste porcina africana de un laboratorio? El Gobierno lo está investigando, pero ante esta hipótesis todas las miradas se dirigen ahora al Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA) de Bellaterra, institución que lleva casi dos décadas estudiando este agente patógeno y que está situada muy cerca de donde se detectó el brote.En la imagen un Mosso d'Esquadra desinfecta un vehículo en las inmediaciones del Centro el pasado 4 de diciembre. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Enric Fontcuberta
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Este descubrimiento ha puesto en el foco al IRTA-CReSA, laboratorio de salud animal localizado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (noreste de España), a apenas un kilómetro de donde hace unos días aparecieron los dos primeros ejemplares de jabalíes muertos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y varias unidades policiales investigarán el origen del brote de virus de la peste porcina africana (PPA) en España, que se inició con dos animales infectados y acumula ya 13 positivos, tras un informe de la Unión Europea (UE) que no descarta que la cepa proceda de un laboratorio.

El Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la UE, ha detallado que el genoma del virus detectado no coincide con las cepas que circulan actualmente en los Estados miembros.

Sin embargo, el patógeno que circula en España sí es similar al detectado en Georgia en 2007, una cepa que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

Del informe se deduce que el origen del virus podría no estar en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección, como se había pensado hasta ahora.

Este descubrimiento ha puesto en el foco al IRTA-CReSA, laboratorio de salud animal localizado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (noreste de España), a apenas un kilómetro de donde hace unos días aparecieron los dos primeros ejemplares de jabalíes muertos.

Este es uno de los pocos laboratorios de España que puede trabajar con virus tan contagiosos, gracias a un complejo sistema de biocontención, que implica un control estricto de acceso al recinto, al que hay que ingresar desnudo por una doble puerta.

Responsables del cetro defienden la imposibilidad de que el virus haya salido de allí, ya que las estrictas medidas de bioseguridad que se aplican convierten las instalaciones en un búnker y todas las muestras que se utilizan en el laboratorio se destruyen para garantizar que no quede ningún rastro y evitar incidentes.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, saluda aa los mandos de la UME durante la visita el Centro de mando avanzado del dispositivo de contención de la peste porcina africana en Torreferrusa.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, saluda aa los mandos de la UME durante la visita el Centro de mando avanzado del dispositivo de contención de la peste porcina africana en Torreferrusa. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alejandro Garcia

Continúan las restricciones al cerdo español desde el extranjero

El Ministerio de Agricultura español anunció este viernes que Sudáfrica ha suspendido la importación desde toda España de carne de cerdo fresca, congelada y curada y otros productos porcinos debido al brote de PPA en Barcelona.

Por el momento, continúan bloqueados más de 130 certificados sanitarios de exportación por cerca de 40 países terceros; sin embargo, algunos de relevancia como China y Reino Unidos sí han aceptado la regionalización, por lo que aceptan la entrada de productos siempre que no provengan de la zona afectada por el brote.

Aunque el sector productor e industrial del cerdo ibérico ha salvado por ahora el mayor flujo de exportaciones, este nuevo brote ha reactivado la preocupación del sector porcino español ante el riesgo que supone la enfermedad, que no afecta a las personas pero sí tiene un pronóstico muy negativo para los animales infectados.

En España, no se detectaban casos de PPA desde hacía 31 años, por lo que las administraciones han multiplicado sus esfuerzos para contener el brote de Barcelona.

Se han creado dos perímetros en torno al foco: el primero, que se mantiene en un radio de seis kilómetros, afecta a doce municipios y se denominará ahora zona infectada de alto riesgo, mientras que el segundo, de veinte kilómetros, con 79 municipios afectados, se ha calificado de bajo riesgo.

En ambos radios se ha prohibido para los próximos días acceder al medio rural para actividades de ocio como excursiones o rutas en bicicleta pero se mantienen las actividades económicas regladas públicas y privadas, como la restauración, la enseñanza o la actividad en pabellones y centros deportivos, siempre dentro del perímetros de los establecimientos, edificios o fincas valladas. 

España peste porcina

