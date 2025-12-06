España investiga si la peste porcina salió de un laboratorio mientras aumentan los casos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y varias unidades policiales investigarán el origen del brote de virus de la peste porcina africana (PPA) en España, que se inició con dos animales infectados y acumula ya 13 positivos, tras un informe de la Unión Europea (UE) que no descarta que la cepa proceda de un laboratorio.

El Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la UE, ha detallado que el genoma del virus detectado no coincide con las cepas que circulan actualmente en los Estados miembros.

Sin embargo, el patógeno que circula en España sí es similar al detectado en Georgia en 2007, una cepa que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

Del informe se deduce que el origen del virus podría no estar en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección, como se había pensado hasta ahora.

Este descubrimiento ha puesto en el foco al IRTA-CReSA, laboratorio de salud animal localizado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (noreste de España), a apenas un kilómetro de donde hace unos días aparecieron los dos primeros ejemplares de jabalíes muertos.

Este es uno de los pocos laboratorios de España que puede trabajar con virus tan contagiosos, gracias a un complejo sistema de biocontención, que implica un control estricto de acceso al recinto, al que hay que ingresar desnudo por una doble puerta.

Responsables del cetro defienden la imposibilidad de que el virus haya salido de allí, ya que las estrictas medidas de bioseguridad que se aplican convierten las instalaciones en un búnker y todas las muestras que se utilizan en el laboratorio se destruyen para garantizar que no quede ningún rastro y evitar incidentes.