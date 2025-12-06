Estados Unidos se tiene confianza: Mauricio Pochettino afirma que el éxito es "ganar el Mundial"

Va en serio. El director técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, afirmó después de la celebración del sorteo del Mundial 2026, que el "éxito" sería ganar la Copa del Mundo.

La Selección de Estados Unidos quedó encuadrada en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y un rival que saldrá de la repesca entre Turquía, Eslovaquia, Kosovo y Rumanía.

Con Australia y Paraguay, Estados Unidos disputó sendos amistosos en octubre y noviembre, respectivamente, ganando ambos por 2-1. Sin embargo, Pochettino se mostró cauto sobre el significado de esos resultados.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La palabra del DT de Estados Unidos

"Estos dos partidos serán una buena referencia para nosotros, pero la realidad es que las circunstancias van a cambiar. Serán una buena referencia para nosotros, pero también para ellos", dijo Pochettino en una rueda de prensa en Washington al concluir el sorteo.

"Que les hayamos ganado ahora no significa que les ganemos en 6 o 7 meses", advirtió el también exDT del Tottenham en la Premier League.

Para Pochettino, que uno de sus rivales salga de la repesca y no se defina hasta marzo representa un problema: "En lugar de tres equipos para estudiar tenemos dos más cuatro. No podemos esperar a marzo, hay que empezar ya"

El técnico de Estados Unidos, además, instó a no pensar más allá de los tres partidos de su grupo: "Nos tenemos que centrar en la fase de grupos, no podemos gastar energía en lo que viene después".

"Toda la energía debe estar en lo que haremos en el primer partido y en asegurarnos de pasar a la siguiente ronda", añadió.

"Si eres Argentina, quizás te puedas permitir un poco más allá de la fase de grupos, pero con Estados Unidos, cada partido debe ser una final. Esa es la mentalidad que queremos construir", concluyó el estratega argentino.