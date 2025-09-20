Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

España: peruano de 29 años falleció en una explosión en un bar en Madrid

La explosión de gran magnitud se registró en un bar de Vallecas.
La explosión de gran magnitud se registró en un bar de Vallecas. | Fuente: EFE | Fotógrafo: VICTOR LERENA
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

En un inicio, se creía que el joven estaba en la capital española solo de paso para visitar unos amigos. Sin embargo, posteriormente, las autoridades confirmaron que sí residía en Madrid y que se encontraba en España de forma irregular.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pasado sábado, 13 de setiembre, se registró una explosión de gran magnitud en un bar de Vallecas, un barrio obrero ubicado en el suroeste de Madrid, en España. La detonación dejó dos fallecidos, entre ellos un joven peruano y un colombiano, de 29 y 53 años, respectivamente, según informó EFE.

Según fuentes del mencionado medio, el cuerpo del peruano fue hallado por los bomberos y la unidad canina de la Policía del país europeo el último lunes entre los escombros del local, dos días después del siniestro. Ello luego de que los familiares señalaron que no lograban localizarlo.   

Aunque en un principio se creía que el joven estaba en Madrid solo de paso para visitar a unos amigos, posteriormente las autoridades confirmaron que sí residía en la capital. Asimismo, señalaron que se encontraba de forma irregular en España.

Por otro lado, de acuerdo con El País, el peruano responde al nombre de Christian J. O. Además, de los dos fallecidos, al menos 25 personas resultaron heridas.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Origen de la explosión

Según explicaron fuentes de la investigación a EFE, la explosión fue generada por una “concentración de gases” en un habitáculo de unos 10 m2 ubicado en un sótano. Debido a la detonación, un bar cercano resultó dañado.

Asimismo, de acuerdo con los indicios recolectados por la Policía española, en un espacio similar a un trastero o un almacén residían un ciudadano de 53 años y su pareja. En el lugar se hallaron restos de una lavadora y un inodoro.

Presuntamente, la pareja habría estado realizando obras para acondicionar el lugar como una vivienda con planchas de yeso laminado en las paredes.

Como parte de estas tareas, el hombre habría usado espuma de poliuretano, habitualmente empleada para aislar e impermeabilizar paredes. Por tanto, los investigadores no descartan que esta haya sido el origen de la acumulación de gas que produjo la explosión.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
España Peruano Europa explosión Madrid

Más sobre España

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA