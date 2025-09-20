España: peruano de 29 años falleció en una explosión en un bar en Madrid

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pasado sábado, 13 de setiembre, se registró una explosión de gran magnitud en un bar de Vallecas, un barrio obrero ubicado en el suroeste de Madrid, en España. La detonación dejó dos fallecidos, entre ellos un joven peruano y un colombiano, de 29 y 53 años, respectivamente, según informó EFE.

Según fuentes del mencionado medio, el cuerpo del peruano fue hallado por los bomberos y la unidad canina de la Policía del país europeo el último lunes entre los escombros del local, dos días después del siniestro. Ello luego de que los familiares señalaron que no lograban localizarlo.

Aunque en un principio se creía que el joven estaba en Madrid solo de paso para visitar a unos amigos, posteriormente las autoridades confirmaron que sí residía en la capital. Asimismo, señalaron que se encontraba de forma irregular en España.

Por otro lado, de acuerdo con El País, el peruano responde al nombre de Christian J. O. Además, de los dos fallecidos, al menos 25 personas resultaron heridas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Origen de la explosión

Según explicaron fuentes de la investigación a EFE, la explosión fue generada por una “concentración de gases” en un habitáculo de unos 10 m2 ubicado en un sótano. Debido a la detonación, un bar cercano resultó dañado.

Asimismo, de acuerdo con los indicios recolectados por la Policía española, en un espacio similar a un trastero o un almacén residían un ciudadano de 53 años y su pareja. En el lugar se hallaron restos de una lavadora y un inodoro.

Presuntamente, la pareja habría estado realizando obras para acondicionar el lugar como una vivienda con planchas de yeso laminado en las paredes.

Como parte de estas tareas, el hombre habría usado espuma de poliuretano, habitualmente empleada para aislar e impermeabilizar paredes. Por tanto, los investigadores no descartan que esta haya sido el origen de la acumulación de gas que produjo la explosión.