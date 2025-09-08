Últimas Noticias
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

España anuncia medidas contra Israel, por la situación en Gaza, que consolidan el embargo de armas: ¿cuáles son?

Sánchez ha hecho este anuncio en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa para informar de las nuevas iniciativas que el Ejecutivo adoptará ante Israel.
Sánchez ha hecho este anuncio en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa para informar de las nuevas iniciativas que el Ejecutivo adoptará ante Israel. | Fuente: EFE | Fotógrafo: BORJA PUIG DE LA BELLACASA HANDOUT / SPANISH GOVERNMENT
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado nueve medidas contra Israel ante el "genocidio" en Gaza, que se aplicarán de forma inmediata.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno español aplicará de forma inmediata las nueve medidas anunciadas este lunes por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, contra Israel, como la consolidación del embargo de armas, ante lo que consideró un "genocidio" en Gaza y un "exterminio" del pueblo palestino, desencadenado por la guerra en Gaza.

Las decisiones encaminadas a aumentar la presión sobre Israel para que cesen los ataques hacen hincapié en aspectos económicos y en la prohibición de comerciar con armas y munición con Israel, veto que recogerá un real decreto ley, que prevé aprobar el Gobierno este martes y que deberá ser convalidado por el Congreso.

Agencias de la ONU, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 60 000 personas, más de 18 000 de ellos niños, y que ha generado una hambruna en el norte del enclave que ha causado cientos de muertos.

Consolidación del embargo de armas, entre medidas de Sánchez contra Israel
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes nueve medidas contra Israel ante el "genocidio" en Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España de implicados en esas acciones y más ayuda humanitaria. | Fuente: EFE

Lista de medidas

Esta es la relación de iniciativas que anunció el jefe del Ejecutivo español:

  • Aprobación de un real decreto ley para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel que el Gobierno de coalición acometió en octubre de 2023, junto a la prohibición "legal y permanente" de comprar y vender todo tipo de armamento, munición y equipamiento militar a este país.
  • Los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes no podrán utilizar puertos españoles. Se les denegará el permiso correspondiente.
  • Se denegará la entrada al espacio aéreo español a las "aeronaves de Estado" que transporten material de defensa destinado a Israel.
  • Prohibición de entrar en España a quienes participen de forma directa en el "genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra" en la Franja.
  • Veto a la importación de productos originarios de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, una medida con la que el Ejecutivo quiere "combatir" estas ocupaciones de colonos y al tiempo frenar el desplazamiento forzoso de los palestinos y "mantener viva la solución de los dos Estados".
  • Limitar los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.
  • Reforzar el apoyo a la Autoridad Nacional Palestina incrementando los efectivos españoles en la Misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea tiene en el paso de Rafah, y establecer nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de agricultura, seguridad alimentara y asistencia médica.
  • Destinar diez millones de euros adicionales a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina (UNRWA) para el auxilio de la población de Gaza.
  • Aumentar la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026. 

