Campeón olímpico de snowboard Shaun White aprovechó la nieve en Nueva York para sus piruetas [VIDEO]

Además de tres medallas de oro en la categoría de 'halfpipe' en los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006, Vancouver 2010 y Pyeongchang 2018, White es el 'snowboarder' más galardonado de los 'X Games' con 18 preseas.

El triple campeón olímpico de snowboard, Shaun White, ofreció un espectáculo de trucos y piruetas en Central Park con motivo de la gran tormenta que dejó grandes cantidades de nieve en dos tercios del país, y tiñó de blanco gran parte de Nueva York.



En un video subido a su perfil de Instagram se observa al deportista saltando por encima de dos personas sentadas, mientras decenas de espectadores forman un círculo para apreciar la habilidad de White.

White efectuó otros saltos similares por encima de varias personas que también quisieron experimentar la adrenalina sentándose frente a una pequeña loma que el atleta usaba para ganar elevación.

Olympic snowboarder Shaun White turned Central Park into a snowboarding trail as a winter storm brought more than 11 inches of snow to New York City 🏂❄️ pic.twitter.com/9AeG0MAa8e — AccuWeather (@accuweather) January 26, 2026

El 'snowboarder' también realizó piruetas como mortales hacia delante que desataron los gritos de admiración del público.

Fun fact: During my college years, I acquired a full size cardboard cut out of Shaun White. Surprised my roommate. He loved it. We decorated Shaun with the holidays and he would always be in the pregame pictures. I believe before we moved, Shaun was relocated somewhere in the… pic.twitter.com/rQxjzfzjkb — Swing State of Mind (@swingstatemind) January 26, 2026

La tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense dejó ayer al menos seis muertos en Estados Unidos y provocó cortes eléctricos en más de un millón de hogares.



También causó el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de la covid-19 en 2020 con más de 11.000 y además 17.000 retrasos, según el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.



Muchas zonas de la costa este, incluido Nueva York, recibieron 15 y 40 centímetros de nieve y aguanieve, y se espera que se acumule más nieve y cantidades considerables de hielo hasta este lunes.