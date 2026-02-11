Autoridades militares de Estados Unidos cerraron espacio aéreo en El Paso para probar un láser antidrones

Las autoridades militares de Estados Unidos decidieron cerrar el espacio aéreo de forma temporal en la ciudad fronteriza de El Paso para probar un láser antidrones, según filtraciones a medios estadounidenses.



Esta versión contradice la información inicial otorgada por el Secretario de Transporte, Sean Duffy, quien adjudicó el cierre a una supuesta incursión en territorio estadounidense de drones de un cartel mexicano del narcotráfico.



De acuerdo con las filtraciones, el Departamento de Defensa no comunicó sus planes de poner a prueba este láser con la Administración Federal de Aviación (FAA), lo que provocó el cierre abrupto del espacio aéreo.



Según informó la cadena Fox News, las autoridades militares habían usado el láser al inicio de esta semana para derribar lo que creían que era un dron pero terminó siendo un "globo de fiesta" e incluso aseguró que este error habría sido lo que motivó las pruebas del sistema láser que obligaron a cerrar el espacio aéreo.



Las autoridades locales tampoco fueron informadas de los planes del Pentágono, que se llevaron a cabo cerca a la base militar de Fort Bliss, según detallaron el alcalde, el jefe de policía y la congresista Verónica Escobar en dos ruedas de prensa esta mañana.



"Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad de El Paso. Esto nunca debió haber pasado", se quejó el alcalde, Renard Johnson, en declaraciones a la prensa, "no se puede restringir el espacio aéreo sin coordinar con la alcaldía, es inaceptable", agregó.



El jefe de policía de El Paso, Pete Pacillas, reveló además que la ciudad "no ha sido notificada" de ninguna incursión aérea por parte de los carteles mexicanos.



"Eso es un rumor que hemos oído, nada más, pero aún no se nos ha dado ninguna determinación oficial sobre por qué fue cerrado, así que no vamos a especular al respecto", dijo el funcionario a reporteros.



En la mañana de hoy, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que el Pentágono y la FAA "neutralizaron" una "incursión de drones de un cártel" en El Paso.



La FAA emitió anoche un inusual aviso sobre la suspensión de todos los vuelos en El Paso "por razones especiales de seguridad", que entró en vigor a las 23:30 hora local de este martes y estaba previsto que se mantuviera hasta las 23:30 hora local del 20 de febrero. Sin embargo, fue la prohibición fue levantada hoy mismo.



La restricción abarcaba un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso y la vecina comunidad de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México.



La suspensión de vuelos en la zona limítrofe entre EE.UU. y México coincide con un aumento en la tensión entre los Gobiernos de los dos países tras las reiteradas amenazas del presidente, Donald Trump, de posibles ataques en tierra contra los cárteles de la droga mexicanos, designados como organizaciones terroristas por Washington.

