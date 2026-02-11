Shakira ofrecerá concierto gratuito en Copacabana: cerrará su giral mundial en Río de Janeiro

La cantante colombiana cerrará su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con un show masivo en la playa más famosa de Brasil.

Confirmado. Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, como parte del evento anual Todo el mundo en Río. Se espera que el espectáculo convoque a más de un millón de personas, siguiendo la estela de los multitudinarios shows de Madonna (2024) y Lady Gaga (2025).

El anuncio fue realizado por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, quien publicó la mañana del miércoles 11 de febrero un breve mensaje en redes sociales acompañado de imágenes de la artista colombiana. Aunque no ofreció mayores detalles, confirmó así las especulaciones sobre la estrella invitada de la próxima edición.

Shakira cerrará su gira mundial en Brasil

El concierto en Copacabana marcará el cierre oficial de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que comenzó el 11 de febrero precisamente en Río de Janeiro.

Tras ese arranque en Brasil, la cantante recorrió varios países de Latinoamérica —incluido Perú— y Norteamérica. Actualmente se encuentra en El Salvador y luego regresará a México para tres presentaciones a fines de febrero. El tramo final del tour la llevará a Medio Oriente, con fechas confirmadas en Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita entre marzo y abril.

Confirmo!

Em tempo: de agora em diante cobrem do @CavaliereRJ ! pic.twitter.com/DjgcFAYsre — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 11, 2026

Shakira en Copacabana: un escenario histórico

La intérprete de Soltera, Waka Waka y Pies descalzos figuraba entre los nombres más fuertes para el evento gratuito de Río, junto a artistas como Justin Bieber, Britney Spears y U2.

Será la tercera vez que Shakira se presente en Brasil. Su primera visita fue en 1997, cuando aún daba sus primeros pasos en la escena internacional. Luego regresó el año pasado con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, con conciertos en Río y São Paulo.

Copacabana se ha convertido en el escenario de algunos de los conciertos gratuitos más grandes del mundo en los últimos años. Lady Gaga reunió a 2,5 millones de personas el 3 de mayo de 2025, según cifras oficiales. Un año antes, el 4 de mayo de 2024, Madonna convocó a 1,6 millones de asistentes, con invitados como Anitta y Pabllo Vittar.

Shakira confirma concierto gratuito en Copacabana y cerrará su gira en Río de Janeiro.Fuente: EFE

Un año récord para Shakira

Más allá de un reciente tropiezo en el escenario durante su presentación en El Salvador, Shakira atraviesa un momento imparable.

En enero, rompió el récord Guinness a la gira de música latina más exitosa de la historia. Según Billboard, su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour recaudó 421,6 millones de dólares, superando los 409,5 millones obtenidos por el Luis Miguel Tour 23-24.

La barranquillera vendió 3,3 millones de entradas en 86 conciertos. De hecho, alcanzó el récord el 11 de diciembre pasado en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, cuando ya había superado los 410 millones de dólares en ingresos.

Con este concierto gratuito en Copacabana, Shakira no solo cerrará su gira más exitosa, sino que también se sumará a la lista de artistas que han convertido la playa carioca en el epicentro de los shows más multitudinarios del planeta.

