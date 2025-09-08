Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Donald Trump niega una guerra con Chicago y afirma que EE.UU. "limpiará" sus ciudades

El pasado jueves, la Guardia Nacional de Washington DC extendió su servicio para permanecer en la capital estadounidense de manera activa hasta el 30 de noviembre
El pasado jueves, la Guardia Nacional de Washington DC extendió su servicio para permanecer en la capital estadounidense de manera activa hasta el 30 de noviembre | Fuente: EFE | Fotógrafo:
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El último sábado, el líder republicano había publicado en Truth Social una imagen que hacía referencia a la película 'Apocalypse Now' en la que él aparece retratado sobre un fondo con los rascacielos de Chicago, varios helicópteros y llamaradas de fuego.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que su Gobierno "va a limpiar" a sus ciudades y negó que vaya a haber una "guerra" con Chicago, tras amenazar en la víspera a la ciudad en una publicación en su plataforma Truth Social.

"No vamos a ir a la guerra. Vamos a limpiar nuestras ciudades", aseveró el mandatario en declaraciones a la prensa, antes de dejar la Casa Blanca y dirigirse a Nueva York, donde asistirá a la final del Abierto de Tenis de EE.UU.

Este sábado, el líder republicano publicó en Truth Social una imagen que hacía referencia a la película 'Apocalypse Now' en la que él aparece retratado sobre un fondo con los rascacielos de Chicago, varios helicópteros y llamaradas de fuego.

"Me encanta el olor a deportaciones en la mañana... Chicago va a descubrir por qué se llama DEPARTAMENTO DE GUERRA", escribió Trump en la publicación, al hacer referencia al reciente cambio de nombre del Departamento de Defensa.

Por su parte, el zar de la frontera de EE.UU., Tom Homan, aseguró hoy -en una entrevista en el programa State of the Union, de la cadena CNN- que la publicación de Trump fue "sacada de contexto".

Según Homan, el presidente se refería a que su Gobierno "va a entrar en guerra con los carteles criminales, los inmigrantes ilegales y las amenazas a la seguridad pública".

El zar anticipó que el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago podría producirse esta misma semana, aunque no dio más detalles, puesto que se trata de "información sensible para las fuerzas del orden".

El pasado 11 de agosto, Trump tomó el control de la seguridad de Washington, por 30 días inicialmente, amparándose en una ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad justificado en que existe una "emergencia" por la alta criminalidad, pese a que las cifras de homicidios de la policía local son las mas bajas de las últimas tres décadas.

El pasado jueves, la Guardia Nacional de Washington DC extendió su servicio para permanecer en la capital estadounidense de manera activa hasta el 30 de noviembre, en medio de una nueva demanda de la ciudadanía contra la Administración Trump por el despliegue militar que se inició en agosto.

El mandatario republicano planea extender la militarización a otras ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, Nueva Orleans o Baltimore, al ignorar el rechazo de alcaldes y gobernadores de estas localidades.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Donald Trump Chicago EE.UU.

Más sobre Estados Unidos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA