Familia de Lizeth Marzano pide a la Fiscalía que formalice requerimiento de nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar

Carlos Grados, abogado de la familia Marzano, indicó que, con lo actuado hasta el momento, existirían los fundamentos suficientes para que el fiscal a cargo sustente la medida.

La familia de Lizeth Marzano solicitó a la Fiscalía que formalice ante el Poder Judicial un pedido de prisión preventiva por nueve meses contra Adrián Villar, involucrado en el atropello que causó la muerte de la joven deportista el pasado 17 de febrero en el distrito limeño de San Isidro.

La información fue confirmada por Carlos Grados, abogado de la familia de la víctima, quien se encontraba en la sede de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, en el distrito de La Victoria, dependencia en la que Adrián Villar permanece con detención preliminar por 72 horas desde este jueves.

En ese sentido, indicó que, con lo actuado hasta el momento, existirían los fundamentos suficientes para que el fiscal sustente la medida.

Entre los argumentos expuestos, mencionó la presunta conducta de encubrimiento y una posible evasión de responsabilidad, al haberse indicado inicialmente que el implicado se encontraba en determinado estado de shock “cuando no ha sido así”. Asimismo, sostuvo que existe peligro procesal y riesgo de fuga.

Cabe señalar que el fiscal a cargo ya tiene en sus manos el documento presentado por la familia y será su decisión elevar el requerimiento ante el Poder Judicial para que se evalúe la solicitud.

Por otro lado, se informó que Gino Marzano, hermano de la víctima, tenía previsto acudir a las 3:00 p. m. a la mencionada sede policial para brindar su declaración; sin embargo, no pudo asistir debido a una descompensación de salud, por lo que se ha solicitado la reprogramación de la cita.

Para mañana, entre las 8:00 y 10:00 de la mañana, están citados a declarar la expareja de Adrián Villar, Francesca Montenegro, y su padre, Juan Montenegro, quienes deberán rendir manifestación ante las autoridades.