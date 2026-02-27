Peruanos en el extranjero: LINK para consultar su local de votación para el 12 de abril

Más de 1 millón de peruanos que residen en el extranjero y que están habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026 ya pueden revisar cuál es la dirección de su local de votación asignado y consultar si han sido elegidos miembros de mesa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú publicó la lista oficial de locales de votación para los peruanos que residen fuera del país y que están habilitados para votar. En total, se han habilitado 216 centros en 75 países, donde 1,210,813 ciudadanos podrán sufragar este 12 de abril en las Elecciones Generales 2026.

Los países con mayor número de locales de votación son Estados Unidos, con 23 centros de votación; Argentina, con 17; España, con 14; e Italia, con 12. Los espacios habilitados incluyen embajadas, colegios, institutos, universidades y parroquias, entre otros.

"Ya tenemos todas las sedes de los 216 locales que se van a habilitar en el exterior definidos completamente. Se han publicado en la página web Tu voto cruza fronteras", anunció el embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de Ministerio de Relaciones Exteriores, en el programa "Elige Bien" del Jurado Nacional de Elecciones.

En ese contexto, el funcionario hizo un llamado directo a la comunidad peruana en el exterior para que participe activamente en la jornada electoral. "Cuando el peruano piense en votar que piense que no solo está yendo a cumplir un deber, está apostando por su cultura, por la familia que tiene en el Perú y por un país al cual, quizás, quiera regresar. Y si lo hace puede encontrar un país que ha salido adelante, para arriba, para atrás o hacia abajo... y ¿quién lo decidió? Lo decidiste él, ellos tienen el poder en sus manos para decidirlo ahora", añadió.

¿Cómo consultar tu local de votación?

Los peruanos en el extranjero ya pueden verificar el centro asignado para emitir su voto. Para ello, deben ingresar a la página oficial: www.gob.pe/tuvotocruzafronteras.

En la página principal encontrarán un botón azul con el texto “Local de Votación”. Al hacer clic, serán redirigidos a la plataforma habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Una vez allí, deberán ingresar su número de DNI y seleccionar la opción “Consultar”. El sistema mostrará la dirección exacta del local asignado, el número de mesa correspondiente y si el ciudadano ha sido designado miembro de mesa.