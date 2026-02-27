Últimas Noticias
Peruanos en el extranjero: LINK para consultar su local de votación para el 12 de abril

Peruanos en el extranjero ya pueden revisar su local de votación en www.gob.pe/tuvotocruzafronteras, anunció la Cancillería.
Paloma Verano

por Paloma Verano

·

Más de 1 millón de peruanos que residen en el extranjero y que están habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026 ya pueden revisar cuál es la dirección de su local de votación asignado y consultar si han sido elegidos miembros de mesa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú publicó la lista oficial de locales de votación para los peruanos que residen fuera del país y que están habilitados para votar. En total, se han habilitado 216 centros en 75 países, donde 1,210,813 ciudadanos podrán sufragar este 12 de abril en las Elecciones Generales 2026.

Los países con mayor número de locales de votación son Estados Unidos, con 23 centros de votación; Argentina, con 17; España, con 14; e Italia, con 12. Los espacios habilitados incluyen embajadas, colegios, institutos, universidades y parroquias, entre otros.

"Ya tenemos todas las sedes de los 216 locales que se van a habilitar en el exterior definidos completamente. Se han publicado en la página web Tu voto cruza fronteras", anunció el embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de Ministerio de Relaciones Exteriores, en el programa "Elige Bien" del Jurado Nacional de Elecciones. 

En ese contexto, el funcionario hizo un llamado directo a la comunidad peruana en el exterior para que participe activamente en la jornada electoral. "Cuando el peruano piense en votar que piense que no solo está yendo a cumplir un deber, está apostando por su cultura, por la familia que tiene en el Perú y por un país al cual, quizás, quiera regresar. Y si lo hace puede encontrar un país que ha salido adelante, para arriba, para atrás o hacia abajo... y ¿quién lo decidió? Lo decidiste él, ellos tienen el poder en sus manos para decidirlo ahora", añadió. 

¿Cómo consultar tu local de votación?

Los peruanos en el extranjero ya pueden verificar el centro asignado para emitir su voto. Para ello, deben ingresar a la página oficial: www.gob.pe/tuvotocruzafronteras.

En la página principal encontrarán un botón azul con el texto “Local de Votación”. Al hacer clic, serán redirigidos a la plataforma habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Una vez allí, deberán ingresar su número de DNI y seleccionar la opción “Consultar”. El sistema mostrará la dirección exacta del local asignado, el número de mesa correspondiente y si el ciudadano ha sido designado miembro de mesa.

Los peruanos en el extranjero habilitados para votar ya pueden revisar si son miembros de mesa y conocer cuál es su local de votación.
Peruanos en el exterior elegirán a un senador y dos diputados

En este proceso electoral, los peruanos residentes en el extranjero elegirán de forma exclusiva a un senador y dos diputados por el distrito electoral Peruanos en el Exterior (PEX). Asimismo, participarán en las elecciones de alcance nacional para la Presidencia y Vicepresidencias, la lista de Senadores Nacionales y el Parlamento Andino.

Para conocer su cédula de sufragio y cómo ejercer correctamente su derecho al voto, podrán encontrar tutoriales detallados en Tu Voto Cruza Fronteras, además de revisar quiénes son sus candidatos en el portal Voto Informado del JNE.  

Peruanos en Irán y Venezuela no podrán votar 

La Cancillería informó además que los 16,599 peruanos residentes en la República Bolivariana de Venezuela y en la República Islámica de Irán no podrán sufragar en las Elecciones Generales 2026.

"Debido a temas de seguridad y dificultades logísticas que impiden garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, no se podrá realizar la votación de los peruanos que residen en la República Bolivariana de Venezuela ni en la República Islámica de Irán", indicaron a través de un comunicado. 

En el caso de Venezuela, "no se cuenta con las condiciones logísticas ni de seguridad necesarias para la organización y ejecución de la elección". Así lo reportó la Cancillería brasileña, que ha asumido desde agosto del 2025 la protección de los intereses del Perú en dicho país.

Asimismo, la Embajada de Perú en la República de Türkiye –actual nombre oficial de Turquía– informó al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano que no existen condiciones mínimas para la organización y ejecución de la elección en Irán, debido a persistentes limitaciones operativas, logísticas y de comunicaciones.

Por esas razones, será imposible instalar las 34 mesas de sufragio programadas para que voten 16,515 electores en Caracas, ni la única mesa prevista para los 84 peruanos hábiles para sufragar en Irán.


